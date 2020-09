"قل لأمي إنني أحبها".. الشرطة الأمريكية تطلق 12 رصاصة على طفل (فيديو)

وكانت والدة الصبي قد اتصلت بإدارة شرطة مدينة سولت ليك -عاصمة ولاية يوتا الأمريكية- يوم 4 سبتمبر/أيلول وطلبت منهم الحضور لمساعدة ابنها المصاب بالتوحد، وقالت إنه "خارج عن السيطرة"، وأنها تريده أن يذهب إلى المستشفى.

وقبل الحادث، شرحت الأم حالة ابنها للضباط قائلة "إنه يفزع عندما يرى شارة الشرطة ويعتقد تلقائيًا أنك ستقتله أو يجب عليه الدفاع عن نفسه بطريقة ما".

وأشارت إلى أن الصبي "لا يحب رجال الشرطة على الإطلاق" بعد أن قتل ضابط إنفاذ القانون والدها بالرصاص في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماع ضابطين يناقشان إن كان يجب الاقتراب من الصبي أم لا بسبب مخاوف من أن الحادث قد يؤدي إلى إطلاق نار، ويقول أحد الضباط "لست على وشك الدخول في إطلاق نار لأنه منزعج".

ووصل عدد من الضباط إلى المنزل لإحضار الصبي، لكنه ركض إلى الفناء الخلفي وعبر الحي، بينما طارده الضباط واخترقوا السياج الخشبي في محاولة للقبض عليه، ويمكن سماع أحد الضباط يصرخ "انبطح على الأرض الآن"، دون مراعاة لحالته.

وبدا أن الصبي يتحدى الأوامر ويستمر في الركض في زقاق، وبعد قليل سُمع صوت 12 طلقة نارية ليسقط الصبي على الأرض بعد أن أمروه بإظهار يديه للاشتباههم في حمله سلاحا، في حين لم يكن هناك ما يشير إلى أنه كان لديه سلاح.

وقال الصبي وهو مصاب وملقى على الأرض "لا أشعر أنني بحالة جيدة"، مردفًا "قل لأمي إنني أحبها"، وقال محاميه إنه أصيب "بثقب في أعضائه وكُسرت عظامه".

Nationwide, police have seriously injured and killed scores of mentally ill people when called by relatives or bystanders to help. De-escalation & mental health training is essential. Police aren’t taught to recognize autism or other mental disabilities https://t.co/Q28D7oU8Or