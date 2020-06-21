قلق وزحام وكورونا.. هكذا بدت أجواء اختبارات الثانوية العامة في مصر (فيديو)
وقال الطلاب والأهالي إن اليوم كان مختلفا عما وعد به المسؤولون، من حيث توافر الأجهزة التعقيم، والحفاظ على المسافات الاجتماعية، إلى جانب تكدس الأهالي والطلاب أمام اللجان.
Posted by Abanoub Sameh on Sunday, 21 June 2020
كان طلاب الثانوية العامة قد طالبوا مرارا بتأجيل الامتحانات أو إلغائها هذا العام تخوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا بينهم، إلا أن السلطات المصرية رفضت كل المقترحات.
تخيلي مستشار الرئيس بيتكلم ان اليومين دول ذورة فيروس كورونا والارقام الاونطة اصلا عالية ونقابة الأطباء بتطالب بتأجيل الامتحانات ورغم كده لا حياة لمن تنادي 😔 https://t.co/ajh06GRG6y— humanbeing 💕🇺🇦 (@HNelafuo) June 21, 2020
امتحانات الثانوية العامة هتكون بؤرة تفشي الكورونا في مصر اكتر و اكتر— MeRoooo💞 (@mORaSalama74) June 21, 2020
لا بس جامد التعقيم ده !— Mawada El-Mandouh (@MandouhMawada) June 21, 2020
انتوا متخيلين لو واحد بس عنده كورونا!!!
حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم ووافق على الجريمة دي!!#الثانويه_العامه pic.twitter.com/zay77DzS1j
رسالة دكتور طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان بساعات - الجزء الأول. pic.twitter.com/DWX4IQ2amO— الثانوية العامة (@thanawyaaa) June 20, 2020
نشكر ال50 طالب— مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) June 21, 2020
اللى فضلوا لاداء الامتحانات pic.twitter.com/gDC0dKlNSX
وقالت صحف محلية إنه تم استبعاد مراقبة عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، بعد دخولها اللجنة بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، المعلمة عللت قدومها بأن الإدارة التعليمية رفضت قبول طلب اعتذارها عن المراقبة.