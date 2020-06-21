مصر
الأحد 21 يونيو 2020 16:13

قلق وزحام وكورونا.. هكذا بدت أجواء اختبارات الثانوية العامة في مصر (فيديو)

زحام شديد أمام إحدى لجان الثانوية العامة
وسائل التواصل
رصد طلاب من خلال مقاطع فيديو وصور الزحام الذي سبق أداء اختبارات الثانوية العامة في مصر، المؤهلة لدخول الجامعات، وسط أجواء من التوتر والتخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الطلاب والأهالي إن اليوم كان مختلفا عما وعد به المسؤولون، من حيث توافر الأجهزة التعقيم، والحفاظ على المسافات الاجتماعية، إلى جانب تكدس الأهالي والطلاب أمام اللجان.

Posted by Abanoub Sameh on Sunday, 21 June 2020

كان طلاب الثانوية العامة قد طالبوا مرارا بتأجيل الامتحانات أو إلغائها هذا العام تخوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا بينهم، إلا أن السلطات المصرية رفضت كل المقترحات.

وقالت صحف محلية إنه تم استبعاد مراقبة عقب اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، بعد دخولها اللجنة بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، المعلمة عللت قدومها بأن الإدارة التعليمية رفضت قبول طلب اعتذارها عن المراقبة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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طلاب
الثانوية العامة
زحام

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