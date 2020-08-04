فيروس كورونا
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:58

قلق وأرق واكتئاب.. ناجون من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

دراسة بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية
رويترز
توصلت دراسة أجراها مستشفى سان رافائيل في ميلانو، إلى أن الناجين من مرض "كوفيد-19" الذي يتسبب فيه فيروس كورونا يعانون من زيادة في معدلات الاضطرابات النفسية.

ولاحظت الدراسة التي أجراها مستشفى سان رافائيل في ميلانو بإيطاليا، أن ذلك يشمل أيضا اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والأرق، والاكتئاب.

وأظهرت الدراسة المسحية أن أكثر من نصف المرضى الذين جرت مراقبتهم بعد العلاج وعددهم 402 تعرضوا لواحد على الأقل من هذه الاضطرابات بشكل يتناسب مع  حدة الالتهاب الذي حدث خلال المرض.

وتمت متابعة المرضى وهم 265 رجلا و137 امرأة على مدى شهر بعد العلاج في المستشفى.


وقال البروفيسور فرانشيسكو بنيديتي رئيس المجموعة في وحدة أبحاث الطب النفسي والأمرض العقلية في سان رافائيل في بيان له إنه "اتضح بشكل سريع أن الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يكون له توابع نفسية".

ونٌشر التقرير يوم الاثنين في المجلة العلمية "المخ والسلوك والمناعة".

وبناء على المقابلات واستبيانات التقييم الذاتي، تعرف الأطباء على اضطراب ما بعد الصدمة في 28 في المئة من الحالات، والاكتئاب لدى 31 في المئة.

كما لاحظ الأطباء، القلق لدى 42 في المئة من المرضى والأرق في 40 في المئة، وأخيرا أعراض الوسواس القهري لدى 20 في المئة منهم.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا المستجد
دراسة
اضطرابات نفسية
مرضى
ميلانو
إيطاليا

اقرأ أيضا

Thumbnail
صدمت الأطباء.. 190 كرة مغناطيس تتجمع في بطن طفلة (فيديو)
Thumbnail
كورونا.. إصابات قياسية في أمريكا اللاتينية وموجة ثانية تهدد فرنسا وبريطانيا
Thumbnail
مهاجم مخضرم يحرز هدفا "خرافيا" من منتصف الملعب (فيديو)
Thumbnail
الحوادث تتوالى.. مصريان يغرقان في الإسكندرية رغم إغلاق الشاطئ
Thumbnail
سكاي نيوز عربية تبث لقطات مزيفة لانهيار سد في السودان (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. صدمت الأطباء.. 190 كرة مغناطيس تتجمع في بطن طفلة (فيديو)
  2. كورونا.. إصابات قياسية في أمريكا اللاتينية وموجة ثانية تهدد فرنسا وبريطانيا
  3. مهاجم مخضرم يحرز هدفا "خرافيا" من منتصف الملعب (فيديو)
  4. الحوادث تتوالى.. مصريان يغرقان في الإسكندرية رغم إغلاق الشاطئ
  5. سكاي نيوز عربية تبث لقطات مزيفة لانهيار سد في السودان (فيديو)