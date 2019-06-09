قلة تناول الفواكه والخضروات تتسبب بوفاة الملايين سنويا

1 من 7 وفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن يعزى لعدم تناول ما يكفي من الفاكهة. غيتي

أوضحت دراسة أمريكية حديثة، أن عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخضروات يوميًا قد يتسبب في وفاة ملايين الأشخاص بأمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم.

الدراسة أجراها باحثون في كلية فريدمان لعلوم التغذية في جامعة تافتس الأمريكية، وعرضوا نتائجها، الأحد، أمام المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، الذي يعقد في الفترة من 8 إلى 11 يونيو/حزيران الجاري في بالتيمور بالولايات المتحدة. لماذا الفواكه والخضراوات؟ هي مصادر جيدة للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والفينوليك، والتي ثبت أنها تقلل من ضغط الدم والكوليسترول.

الفواكه والخضروات الطازجة تعمل أيضًا على تحسين صحة وتنوع البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

الأشخاص الذين يتناولونها بكثرة هم أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المقدار الأمثل لتناول الفاكهة حدده الباحثون بـ300 غرام يوميًا، أي ما يعادل تقريبًا تفاحتين صغيرتين. وذلك بناءً على إرشادات ودراسات حول عوامل الخطر القلبية الوعائية

كذلك الاستهلاك الأمثل للخضروات، بما في ذلك البقوليات، حدده الباحثون بـ400 غرام يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3 أكواب من الجزر.

الباحثون قدروا متوسط ​​مقدار الفواكه والخضروات الأمثل للأشخاص من مسوحات النظام الغذائي التي تمثل 113 دولة (حوالي 82% من سكان العالم) في عام 2010.

بعدها جمعوا هذه المعلومات مع بيانات عن أسباب الوفاة في كل بلد وبيانات عن مخاطر القلب والأوعية الدموية المرتبطة الناجمة عن عدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات. قلة تناول الفواكه والخضروات تسبب وفاة ملايين الأشخاص حول العالم (رويترز) نتائج الدراسة: الدراسة أثبتت أن ما يقرب من 1 من 7 وفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن يعزى إلى عدم تناول ما يكفي من الفاكهة.

1 من 12 وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن يعزى إلى عدم تناول ما يكفي من الخضروات.

النتائج كشفت أن عدم تناول ما يكفي من الفواكه يوميًا ينتج عنه قرابة 1.3 مليون حالة وفاة بسبب السكتة الدماغية، وأكثر من 520 ألف حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي للقلب في جميع أنحاء العالم كل عام.

عدم تناول القدر الكافي من الخضروات ينتج عنه حوالي 200 ألف حالة وفاة بسبب السكتة الدماغية وأكثر من 800 ألف حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي سنويًا.

وفقًا للدراسة، فإن البلدان في جنوب آسيا وشرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تناول معظم سكانها كمية منخفضة من الفاكهة، وصاحب ذلك ارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بالسكتة الدماغية.

أما البلدان في آسيا الوسطى وأوقيانوسيا - منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية- فقد تناول معظم سكانها كمية منخفضة من الخضروات، ورافق ذلك ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية.

في الولايات المتحدة، فإن تناول الخضروات دون المستوى الأمثل نجم عنه 82 ألف حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، في حين أن تناول الفاكهة دون المستوى الأمثل أسفر عن وقوع 57 ألف حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2010، حسب الدراسة. دراسات سابقة: كانت دراسات سابقة أفادت بأن الرجال الذين يكثرون من تناول الخضروات الورقية والحمراء والبرتقالية والفواكة، أقل عرضة لفقدان الذاكرة وتراجع مهارات التفكير.

الدراسات أفادت بأن أصباغًا طبيعية متواجدة بأنواع من الفواكة والخضروات، يمكن أن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند تناولها بكميات كبيرة.