قفل بابك.. حملة سعودية للاحتجاج على الأوضاع السياسية في المملكة [فيديو]
وطالب القائمين على الحملة عبر موقع تويتر، بضرورة الحشد للضغط على السلطات لإطلاق جميع المعتقلين من داخل السجون وتوظيف العاطلين عن العمل وتمكين "البدون" من نيل حقوقهم ومراجعة ميزانية هيئة الترفيه والتركيز على البنية التحتية وإيقاف هدر المال العام والقضايا الظالمة على المواطنين، على حد وصفهم.
قيل في الخروج فتنة، إذن الزم دارك ومن ثم #قفل_بابك pic.twitter.com/eDtC5j7zAi— هارون أمين أحمد (@anaharoon) February 4, 2020
وتقوم حملة (#قفل_بابك) وفق القائمين على الالتزام في البيوت من الساعة التاسعة مساءً حتى منتصف الليل لإيصال رسالة احتجاج للحكومة.
حراك #قفل_بابك ١٠ بالونات /الساعه العاشرة يوم الجمعه— علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) February 4, 2020
#الافراد17#البدون#قفل_بابك#المعلمين#الحويطات_ضد_تهجير_نيوم#حراك_البالونات#الحقوق pic.twitter.com/aPqEhkYiUM
ومن المقرر أن تنطلق الحملة التي حظيت بإعجاب بعض المغردين بعد غد الجمعة.
#قفل_بابك— Abdullah- AL Wiley (@Al_Wile7) February 2, 2020
كل مواطن هنا مطلوب صوته pic.twitter.com/juOHP71H53
#قفل_بابك— مرزوق مشعان العتيبي (@MarzoqMashan_) February 5, 2020
لا أعتقد بأن أحداً سيستكثر ثلاث ساعات يلزم فيها بيته ولا يطلب توصيل مطاعم أو يقلّص الكهرباء من أجل حقوقه وهو الذي جرّب الهاشتاقات والمعاريض والاستجداءات وبرامج التلفزيون جدوى.
الآن أمامكم طريقة لا تحتاج منكم شيئاً، تنقذون بها المعتقلين والمُعطّلين ومسلوبي الحقوق،
لكل الخائفين من الاعتقال والقمع الحكومي، #قفل_بابك وشاركوا أخوانكم وأخواتكم في هذا الاعتصام الحضاري السلمي.— Ahmed Abdullah (@A7medHakami) February 4, 2020
فكره رائعه تحتاج تفاعل من الجميع الكل بدون استثناء .— عبد الله الغامدي (@Abdulmeden1) February 4, 2020
العاطلين والموقفه خدماتهم والمتضررين والمظلومين والفقراء والمنكوبين من النظام الخايس الفاشل يشارك بتقفيل بابه وهذه البدايه فقط لكى يعلم النظام الفاسد ان الشعب سوف ينتصر يوما ما لحقه . #قفل_بابك