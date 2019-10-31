الخميس 31 أكتوبر 2019 01:08
قطع المعدة وتبديل الاثنى عشر.. متى تلجأ لجراحات فقدان الوزن؟
نسمع ونشاهد يوميًا أشخاصًا خضعوا لجراحة تخفيف الوزن، وحصلوا على نتائج متفاوتة، ولكن هل تناسبك هذه الجراحة؟
جراحات الوزن هي إجراء جراحي يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة على التخلص من الوزن الزائد، وتقليل خطر بعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.
قد تكون مرشحًا لعملية جراحية لفقدان الوزن في الحالات التالية:
- معامل كتلة الجسم لديك 40 أو أكثر. ومعامل كتلة الجسم هو حاصل قسم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر.
- معامل كتلة الجسم لديك 35-40، وتكون تعاني من مرض سوف يتحسن بفقدان الوزن مثل السكري من النوع الثاني أو ارتفاع ضغط الدم.
- حاولت اتباع أساليب فقدان الوزن الصحية الأخرى، مثل اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، لكن دون نتائج معتبرة.
- أن تعرف المخاطر والفوائد لهذه الجراحة.
- أن تكون مستعدًا لضبط كيفية تناول الطعام بعد الجراحة.
- أن تلتزم بإجراء تغييرات دائمة في نمط الحياة للحفاظ على الوزن الذي ستفقده بعد الجراحة.
- المراهقون عادة لا يخضعون لجراحة تخفيف الوزن إلا إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 35 على الأقل.
- إذا كنت تفكر في الخضوع لجراحة الوزن، تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان خيارًا جيدًا لك.
أنواع جراحات تخفيف الوزن
- عندما تخضع لعملية جراحية لفقدان الوزن، يقوم جراحك بإجراء تغييرات على المعدة أو الأمعاء الدقيقة، أو كليهما.
- فيما يلي الأساليب الأربعة التي يستخدمها الجراحون عادة في جراحات الوزن:
المجازة المعدية
- فيها يترك الجراح جزءًا صغيرًا جدًا من المعدة يسمى جراب.
- لا يمكن أن يستقبل الجراب الكثير من الطعام، لذلك فإنك تأكل طعاما أقل.
- يتجاوز الطعام الذي تتناوله بقية المعدة حيث ينتقل مباشرة من الجراب إلى الأمعاء الدقيقة.
- غالبًا ما يمكن إجراء هذه العملية الجراحية من خلال عدة شقوق صغيرة باستخدام كاميرا لرؤية داخلها (منظار البطن).
حزام المعدة القابل للتعديل
- يضع الجراح حزامًا صغيرًا حول الجزء العلوي من معدتك.
- يحتوي الحزام على بالون صغير بداخله يتحكم في مدى ضيق أو اتساع الحزام.
- يحدد الحزام مقدار الطعام الذي يمكن أن يدخل معدتك.
- هذه الجراحة تتم باستخدام منظار البطن.
قطع المعدة
- تزيل هذه الجراحة معظم المعدة ولا تترك سوى جزء ضيق من الجزء العلوي من المعدة.
- هذه الجراحة تكبح أيضًا هرمون الجوع "جريلين".
تبديل الاثنى عشر
- هذه عملية معقدة تزيل معظم المعدة ويتم تجاوز معظم الأمعاء الدقيقة، وهي تحد من مقدار ما يمكنك تناوله.
- هذا يعني أيضًا أن جسمك لا يستطيع امتصاص الكثير من العناصر الغذائية من الطعام مما قد يعني أنك لا تحصل على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها.
- مع أي نوع من جراحة إنقاص الوزن لا يزال عليك التركيز على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني كجزء من نمط حياتك.
فوائد جراحة تخفيف الوزن
- بعد عملية جراحية لفقدان الوزن يفقد معظم الناس الوزن لمدة تتراوح بين 18 و 24 شهرًا.
- عند هذه المرحلة يبدأ كثير من الناس في استعادة بعض أوزانهم المفقودة، لكن القليل منهم يستعيدونها.
- إذا كنت تعاني من أي حالات طبية متعلقة بالسمنة، فإن تلك الحالات تتحسن عادة بعد جراحة فقدان الوزن.
- بعض الحالات مثل السكري، يمكن أن تتحسن بسرعة، والبعض الآخر مثل ارتفاع ضغط الدم، قد يستغرق وقتًا أطول قليلا.
المخاطر والآثار الجانبية
- تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا الغثيان، والتقيؤ، والنفخة، والإسهال، والتعرق الزائد، وزيادة الغازات، والدوخة.
- يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الخطيرة النزيف، والعدوى، والتسريبات من الأماكن التي فيها غرز، والجلطات الدموية في الساقين التي يمكن أن تنتقل إلى القلب والرئتين. معظم الناس لا تحدث لهم هذه المضاعفات.
- تعتمد المشكلات طويلة الأمد التي تتبع عملية جراحية لفقدان الوزن على النوع الذي تعاني منه.
- واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا، خاصة مع المجازة المعدية، هي "متلازمة الإفراغ السريع"، حيث يتحرك الطعام بسرعة كبيرة عبر الأمعاء الدقيقة.
- تشمل أعراض هذه المتلازمة، الغثيان والضعف والتعرق والضعف والإسهال بعد تناول الطعام، وعدم التمكن من تناول الحلويات دون الشعور بالضعف الشديد.
- يمكن أن يحدث هذا إلى ما يصل إلى 50٪ من الناس الذين خضعوا لعملية جراحية لفقدان الوزن.
- لكن تجنب الأطعمة الغنية بالسكر واستبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف قد يساعد في منعها. يمكن أن تتشكل حصي المرارة عندما تفقد الكثير من الوزن بسرعة.
- للمساعدة في منعها قد يوصي طبيبك بأخذ أملاح الصفراء التكميلية لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الجراحة.
- ستحتاج إلى التأكد من حصولك على ما يكفي من المغذيات، خاصة إذا كانت الجراحة قد جعلت من الصعب على جسمك امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.
- نظرا لأن فقدان الوزن السريع ونقص التغذية يمكن أن يضر الجنين، غالبًا ما ينصح الأطباء النساء في سن الإنجاب اللائي يخضعن لعملية جراحية لفقدان الوزن بتجنب الحمل حتى يصبح وزنهن ثابتًا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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