فيروس كورونا
السبت 28 مارس 2020 22:59

قطر: 80 في المئة من المصابين بفيروس كورونا حالتهم جيدة (فيديو)

كشفت المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية في قطر منى المسلماني في لقاء مع برنامج "المسائية" على الجزيرة مباشر، عن الوضع الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في قطر.

وقالت المسلماني إن 80 في المئة من إجمالي الحالات المرصودة في قطر (590 حالة) لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، ولم يخضعوا لعلاج، وقد تخطوا فترة احتضان الفيروس بأسبوع، وجميعهم بصحة جيدة.

وعن ملابسات أول حالة وفاة في دولة قطر جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قالت المسلماني إن المتوفى رجل يبلغ 57 عامًا، ويعاني من أمراض مزمنة (الضغط والسكري).

لقاء مديرة مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية، منى المسلماني، مع برنامج المسائية

وأدخِل المتوفى إلى المستشفى بتاريخ 16 من مارس/آذار الجاري، ووضع في العناية المركزة، وعانى من فشل رئوي وقصور في وظائف الكلى، ثم فشل كلوي، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وأفادت المسلماني أن التعامل مع المصاب بفيروس كورونا يخضع لبروتوكولات صارمة، تُقسم إلى فئات وفق حالة المصاب الصحية؛ فمن لا تظهر عليه أعراض الفيروس وليس له تاريخ مرضي لا يُعالج دوائيًا.

وفي حالة ما إذا كان المصاب لا تظهر عليه أعراض الفيروس وليس له تاريخ مرضي، لكن سنه يتجاوز 60 عامًا؛ فإنه يخضع للعلاج.

كما يخضع للعلاج الشباب إذا ظهرت عليهم أعراض الإصابة، بصرف النظر عمّا إن كان له تاريخ مرضي أو لا.

يذكر أن إجمالي الإصابات في العالم بلغ 650 ألفًا و820 مصابًا، قضى منهم 30 ألفًا و299 شخصًا، في حين تعافى 139 ألفًا و555 شخصًا حتى الآن.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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