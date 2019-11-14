الخميس 14 نوفمبر 2019 19:35
قطر والإمارات بمجموعة واحدة في خليجي 24
أسفرت قرعة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) ،الخميس، عن وقوع قطر صاحبة الضيافة في المجموعة الأولى مع الإمارات والعراق واليمن ضمن المنافسات التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.
التفاصيل
- قسمت القرعة الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين.
- المجموعة الأولى تضم قطر والإمارات والعراق واليمن.
- المجموعة الثانية تضم السعودية والكويت والبحرين وعمان حاملة اللقب.
- السعودية والإمارات والبحرين أعلنت، الثلاثاء الماضي، المشاركة في النسخة الجديدة، التي تبدأ يوم 26 هذا الشهر، ليرتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى ثمانية.
- فعاليات البطولة تقام من 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي إلى الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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