مقتل قاسم سليماني
الأربعاء 8 يناير 2020 22:25

قطر: نتواصل مع الدول الصديقة لخفض التصعيد في العراق

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الجزيرة
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.

وقال الوزير القطري في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر: "نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق و ما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها، و تقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في إيجاد الحلول و مد جسور التواصل".
وأضاف الوزير: "نسعى عبر سلسلة من الاتصالات للتشاور والتنسيق مع الدول الصديقة و الشقيقة للتهدئة وخفض التصعيد".

وأمس الثلاثاء، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "المستجدات في العراق.. والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية بالمنطقة وتخفيف حدة التوتر".

جاء ذلك في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية عند مطار بغداد يوم الجمعة.     

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
العراق
قطر
وزير الخارجية القطري

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر.. وفاة معتقل جراء الإهمال في سجن العقرب سيئ السمعة
Thumbnail
الفلبين ترسل طائرات عسكرية لإخراج مواطنيها من العراق

الأكثر قراءة

  1. قطر: نتواصل مع الدول الصديقة لخفض التصعيد في العراق
  2. مصر.. وفاة معتقل جراء الإهمال في سجن العقرب سيئ السمعة
  3. الفلبين ترسل طائرات عسكرية لإخراج مواطنيها من العراق
  4. شاهد أول رد من ترمب على قصف إيران لقواعد أمريكية بالعراق
  5. قبرص توافق على نشر وحدة استجابة سريعة أمريكية في حال حصول إجلاء