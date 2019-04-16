قطر: ميليشيات حفتر تعرقل جهود تحقيق الحوار الليبي الوطني

التفاصيل:

تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في #ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني. يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار.

تداعيات وخيمة:

التقيت اليوم في #روما بكلٍ من رئيس الوزراء الايطالي، و وزير الخارجية حيث استعرضنا مختلف جوانب العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا الصديقين و تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/yfbrtCn0yn