الأزمة الخليجية
الاثنين 20 مايو 2019 11:53

قطر: لم نتلق أي دعوة لحضور قمتي مكة الطارئتين

وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي
الأناضول
قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إن الدوحة لم تتلق أي دعوة رسمية لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين دعت لهما السعودية.
التفاصيل:
  • مدير مكتب الإعلام في الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، نقل اليوم الإثنين عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قوله "قطر لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين"، في إشارة إلى قمتين طارئتين لزعماء دول الخليج والدول العربية في السعودية هذا الشهر بعد هجمات على أصول نفطية سعودية.
  • العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا (السبت) إلى عقد القمتين في مكة يوم 30 مايو/أيار لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على منشأتي نفط في المملكة فضلًا عن هجمات على أربع ناقلات بينهما ناقلتان سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.
  • تصريحات المريخي جاءت على هامش حفل إصدار التقرير السنوي 2018 لصندوق قطر للتنمية، وفق الرميحي.
  • المريخي: ترمب قال إنه لا يريد الحرب، ولا أعتقد أن إيران تريد الحرب أو عدم استقرار في المنطقة.
  • المريخي: إذا ابتعدنا عن الأنظمة الطفوليّة في المنطقة، كل المشكلات سيتم تسويتها... فقطر، التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين، ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين.
  • وحول الاتهامات التي وجهها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير لقطر  علق المريخي بالقول: تصريحات الجبير عبارة عن اسطوانة مشروخة يكررها في كل لقاء أو مؤتمر صحفي منذ بدء الحصار ولم يقدموا أي دليل عليها.
  • كان الجبير قد قال إن قطر أساءت لدول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1995. وشدد في مؤتمر صحفي بالرياض، على أن السعودية لا تسمح لقطر بالتدخل في شؤونها الداخلية والقيام بأعمال تخريبية فيها واستخدام منصاتها الإعلامية للتحريض على أعمال العنف، على حد تعبيره.
  • المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر استغربت الاتهامات التي وجهها المسؤول السعودي لقطر في سياق كلمة كانت موجهة أصلا للدعوة  للمّ الشمل الخليجي والعربي، واعتبرت أن اتهامات الجبير لا تعدو كونها موجهة للاستهلاك الإعلامي، ولا تستحق الرد.
  • لولوة الخاطر: الجبير نسي أو تناسى أن السياسات التي تمارسها الدول الأربع التي تفرض حصارًا على دولة قطر منذ أكثر من سنتين هي السياسات التي مزقت الشمل الخليجي، وأحدثت شرخًا في العمل العربي والخليجي المشترك، وهي التي تمارس ضغوطًا لا على دولة قطر فقط بل على عدد من الدول العربية الأخرى.
  • السعودية أغلقت حدودها البرية مع قطر بعدما أعلنت في قرار مشترك مع كل من الإمارات والبحرين ومصر فجر الخامس من يونيو/حزيران 2017 قطع العلاقات مع الدوحة ومحاصرتها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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قمتان طارئتان
مكة
السعودية

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