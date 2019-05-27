الاثنين 27 مايو 2019 15:09
"قطر للبترول" ترسي عقدا أساسيا لمشروع حقل الشمال
أعلنت قطر للبترول اليوم إرساء عقد التصاميم الهندسية الأساسية للمنشآت السطحية للمنصات وخطوط الأنابيب البحرية الخاصة بمشروع توسعة حقل الشمال على شركة مكديرموت الشرق الأوسط المحدودة
التفاصيل:
- وأفادت قطر للبترول بأن نطاق هذا العقد، الذي منح لشركة مكديرموت الشرق الأوسط المحدودة، يشمل التصميم الهندسي للمنشآت السطحية لثماني منصات غير مأهولة، وأربعة خطوط أنابيب رئيسية، وأربعة خطوط أنابيب فرعية (تربط بين الحقول)، حيث من المتوقع أن يستغرق تنفيذ العقد 12 شهرًا.
- سعد الكعبي، وزير دولة قطر لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قال إن المنشآت السطحية للمنصات وخطوط الأنابيب البحرية تشكل جزءًا مهما من مشروع توسعة حقل الشمال.
قطر للبترول ترسي عقد التصميم الهندسي الأساسي للمنشآت السطحية للمنصات وخطوط الأنابيب البحرية لمشروع توسعة حقل الشمال لشركة مكديرموت الشرق الأوسط#قطر #قطر_للبترولhttps://t.co/YtVtwVogpV pic.twitter.com/uP963Rvh3l— Qatar Petroleum (@qatarpetroleum) ٢٧ مايو ٢٠١٩
- الكعبي أعرب عن سعادته بمشاركة شركة مكديرموت في هذا المشروع الكبير.
- الوزير القطري أضاف أن منح هذا العقد يأتي في أعقاب مجموعة من العقود ودعوات المناقصات والتي تشكل جميعها علامات فارقة مهمة نحو تحقيق استراتيجية قطر للبترول طويلة الأمد لرفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويًا.
- يشار أنه قد تم تكليف شركة "قطر غاز" بتنفيذ هذا المشروع العملاق نيابة عن قطر للبترول، وتعتبر "قطر غاز" شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم.
المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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