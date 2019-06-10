الاثنين 10 يونيو 2019 00:15
قطر عن "صفقة القرن": لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا يوجد اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة بشأن خطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف الوزير القطري في تصريحات للصحفيين، الأحد، في لندن: "لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين، لا يمكن لأية دولة في العالم العربي أن تقبل ذلك".
ماذا قال؟
- كما نرى، لا يوجد حاليا اتصال بين الفلسطينيين والولايات المتحدة. موقفنا لا يزال ثابتا: سندعم أية خطة يعتزم الفلسطينيون قبولها.
- لا يمكن فرض حل على الفلسطينيين لا يمكن لأي دولة في العالم العربي أن تقبل ذلك.
- إذا رفض أحد الطرفين الخطة فهذا يعني أنها إما غير عادلة أو غير واقعية. السيناريو الأفضل هو أن يقبلها الطرفان أو يرفضها الطرفان.
أزمة أمريكا وإيران
- قطر ودول أخرى تجري محادثات مع إيران والولايات المتحدة لإنهاء التصعيد ونحث الجانبين على الاجتماع والتوصل لحل وسط.
- نعتقد أنه عند مرحلة ما يجب أن يكون هناك تواصل، لا يمكن أن يستمر الأمر للأبد بهذا الشكل، إذا كانا لا يريدان الدخول في تصعيد آخر، عليهما الخروج بأفكار تفتح الأبواب.
- عدد من الدول وبينها قطر وسلطنة عمان والعراق واليابان تدعو الجانبين لإنهاء التصعيد.
- كل هذه الدول قلقة مما قد يؤدي إليه التصعيد، هناك محاولات من قطر ودول أخرى في المنطقة لتهدئة الوضع. نتحدث مع الولايات المتحدة ونتحدث مع الإيرانيين أيضا".
- ما نحاول فعله حقا هو تقريب وجهات النظر وفتح حوار بين الجانبين لأن التصعيد لن يفيد أحدا في المنطقة.
- قطر تتفهم السياسة الأمريكية تجاه إيران إلا أنها تحتفظ بـ"تقييم مختلف".
خلفيات:
- مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الذي يعكف على صياغة خطة خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، ذكر في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي أن من حق الفلسطينيين "تقرير مصيرهم"، لكنه أحجم عن ذكر ما إذا كان يدعم إقامة دولة فلسطينية.
- في حين لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل الخطة، تقول مصادر فلسطينية وعربية أطلعت على مسودتها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين، وهو الحل القائم منذ فترة طويلة بالنسبة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي ويشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة إلى جانب إسرائيل.
- تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بعد أن فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي وإرسالها قوات إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة لمواجهة ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بالتهديدات الإيرانية للقوات والمصالح الأمريكية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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