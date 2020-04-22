فيروس كورونا
الأربعاء 22 أبريل 2020 23:40

قطر تقرر إقامة تراويح رمضان وخطبة الجمعة بشكل محدود

جامع محمد بن عبد الوهاب، أكبر مساجد قطر
الجزيرة
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في قطر، اليوم الأربعاء، إقامة صلاة تراويح شهر رمضان، وخطبة الجمعة، بأحد مساجد العاصمة، بشكل محدود.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن الوزارة استثنت من قرار إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة والجمعة فيها "جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب".

وأوضحت أنه "ستقام فيه خطبة وصلاة الجمعة حصريا، بحضور 40 مصليا فقط، من أئمة ومؤذني الجامع والعاملين به، وصلاة العشاء والتراويح والقيام خلال شهر رمضان".

وأكدت الوزارة "استمرار رفع الآذان للصلاة في المساجد، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار كورونا".

وفي وقت سابق، قررت السلطات السعودية، "إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات (10 ركعات) مع استمرار تعليق حضور المصلين".

والإثنين، أعلنت وزارة الأوقاف البحرينية، إقامة صلاة تروايح شهر رمضان في أحد مساجد العاصمة، لعدد محدود أيضا.

وتأتي هذه القرارات، في ظل تأكيد دول المنطقة على غلق المساجد في رمضان، والحث على صلاة التروايح في المنازل خشية تفشي فيروس كورونا.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب الوباء أكثر من مليونين و622 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 183 ألفا، وتعافى أكثر من 714 ألفا، وفق موقع "ورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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فيروس كورونا
قطر
السعودية

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