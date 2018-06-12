قطر تقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية
وأعلنت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارا على قطر في يونيو/حزيران 2017، شمل قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض حصارا جوي وبري على الدوحة بتهمة بدعم الإرهاب.
وتنفي قطر ذلك وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.
وقالت الحكومة القطرية في بيان إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.
وقالت الحكومة القطرية في الدعوى إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.
كما تدخلت الإمارات في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يدرسون فيها.
وجرّمت الإمارات كذلك أي خطاب يُنظر إليه على أنه "دعم" لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية.
كما شارك مسؤولو دولة الإمارات في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر، فقد ذُكرت هجمات دولة الإمارات على حرية التعبير في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كجزء من "حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر".
وقالت حكومة قطر إنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية صادقت عليها الإمارات وقطر.
وطلبت قطر من المحكمة في الشكوى التي قدمت مساء يوم الاثنين أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.