الأحد 9 يونيو 2019 18:33
قطر تفرض قيودا جديدة على "بنك أبوظبي الأول"
أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، الأحد، بيانا أعلنت فيه فرض المزيد من القيود على بنك أبوظبي الأول، عبر فرعه العامل في الدوحة.
قطر تفرض المزيد من القيود على بنك أبوظبي الأول:
- جاء في بيان صادر عن الهيئة، أن القيود الجديدة تتمثل في منع البنك الإماراتي من قبول ومزاولة أية أعمال جديدة، أو تقديم خدمات إضافية لعملاء الفرع القائمين حالياً.
- الهيئة ذكرت أنها اتخذت قرارها نظراً إلى استمرار البنك بفرعه المسجل في المركز، بعدم الالتزام بمعايير الملاءمة والأهلية التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظمة في مركز قطر للمال.
- الهيئة أضافت: لم يمتثل البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية التي ألزمته بالتقدم بالمستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه في احتمالية التلاعب بالريال القطري.
- الهيئة تابعت في بيانها أنها "تمتنع عن الإفصاح عن أي معلومات أخرى تتعلق بهذا القرار نظراً لاستمرار مجريات التحقيق".
- تأتي القيود الجديدة بعدما سبقتها في مارس/ آذار الماضي، قيود أولى تمنع فرع بنك أبوظبي الأول، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية.
خلفيات:
- تحقق قطر منذ 2018، في شبهات تلاعب بأسعار صرف الريال الذي تذبذبت قيمته في الشهور الأولى لحصار قطر في يونيو/ حزيران 2017.
- في 5 من يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
- العام الماضي وجه المصرف المركزي القطري خطاباً إلى وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، للتحقيق في قيام وحدة تابعة لبنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة الأمريكية بالتلاعب بعملة قطر الوطنية الريال، وأسواق المال القطرية، بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري، ونفى البنك في بيان، أن يكون حاول التلاعب في الريال القطري.
- الريال القطري مربوط بالدولار الأمريكي عند 3.64 ريالات، منذ أكثر من عشر سنوات، لكن في الأشهر الأولى للحصار جرى تداوله عند 3.895 ريالات في الأسواق الخارجية، قبل أن يعود للاستقرار عند سعره الرسمي.
- يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات، ويتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً له، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، ويصل إجمالي أصوله إلى 203 مليار دولار حتى نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2018.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات