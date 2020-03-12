فيروس كورونا
الجمعة 13 مارس 2020 00:14

قطر تغلق الصالات الرياضية والسينما وقاعات الأفراح بسبب كورونا

إجراءات غير مسبوقة تتخذها دولة قطر للحد من عدوى فيروس كورونا
إجراءات غير مسبوقة تتخذها دولة قطر للحد من عدوى فيروس كورونا
الجزيرة
أعلن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، الخميس، إغلاق صالات السينما، والمسارح، ومناطق ألعاب الأطفال (المفتوحة والمغلقة)، والصالات الرياضية الخاصة، بسبب فيروس كورونا.

كما تقرر إغلاق صالات الأفراح سواء في الفنادق أو قاعات الأفراح، اعتبارًا من الجمعة وحتى إشعارٍ آخر. 

ووفق بيان للمكتب فإن هذه القرارات الاحترازية الجديدة تهدف للوقاية العامة، والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحرصًا على حماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.   

كذلك حثت وزارة الصحة العامة جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة، والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه المدة، حرصًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ونصحت الوزارة كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة بتجنب الخروج إلا للضرورة؛ لكونهم الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى.   

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية البسيطة للحماية من العدوى، بما في ذلك غسل اليدين باستمرار، أو استخدام المطهرات اليدوية، وإبقاء مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مرضية، واستعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال، ثم التخلص منها على نحو مناسب في حاوية مغلقة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية

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