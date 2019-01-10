قطر تعلّق على مشروع زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022

ناصر الخاطر، هو مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر

قال ناصر الخاطر مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم مونديال قطر 2022،إن اللجنة المنظمة ستتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم إذا قرر الفيفا زيادة عدد منتخبات الدول المشاركة إلى48 منتخبا.

وقال الخاطر، وهو المسؤول عن جاهزية البطولة، في تصريحات أمس الأربعاء، إن القرار لن يكون أحادي الجانب، ووعد المسؤول القطري بأن تكون كافة المرافق جاهزة لاستضافة بطولة كأس العام في قطر بنهاية العام 2020. أبرز تصريحات ناصر الخاطر: لا مشكلات عندنا ونحن راضون عن مستوى العمل. أمامنا أربع سنوات للاستضافة.

أكملنا ملعبًا وسنكمل تشييد ثلاثة ملاعب في العام 2019، ثم تبقى أربعة ملاعب ننجزها في العام 2020.

هذا ينطبق أيضًا على مرافق التدريب. كلها ستكون جاهزة عام 2019.

بخصوص المرافق، مثل المترو، فإن الخط الأحمر وهو أول الخطوط في الشبكة سيكون جاهزًا في 2019، والباقي سيتم إنجازه عام 2020.

هذا يعني أننا سنستكمل الاستعدادات للاستضافة بنهاية العام 2020، ما يعطينا عامين لتجربة كل شيء قبل استضافة البطولة.

ليس مفاجئا إذا قرر الاتحاد الدولي زيادة عدد المنتخبات المشاركة. سمعنا حول هذه الفكرة منذ زمن.

أمر ينساه الناس هو النظر في جدوى هذه الزيادة. اتفقنا مع الاتحاد الدولي على إجراء دراسة الجدوى.

الفيفا وافق على النظر في هذه الدراسة. وإلى أن تنتهي دراسة الجدوى، فإن الخطة المتفق عليها هي استضافة البطولة لـ 32 منتخبًا هنا في قطر.

نحن مستعدون لقراءة الجدوى والنظر فيها ومناقشة الأمور مع الاتحاد الدولي، لكن في النهاية سيكون القرار مشتركًا بيننا وبين الفيفا، وهو ليس قرارًا أحادي الجانب. ستاد لوسيل الذي سيشهد افتتاح ونهائي مونديال قطر 2022 (لجنة المشاريع والإرث) خلفية: قبل أسبوع، صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أن الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبًا بدلًا من 32.

إنفانتينو أضاف أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

قطر قالت إنها لن تتخذ قرارا بشأن توسعة البطولة الى 48 منتخبًا قبل الاطلاع على تفاصيل دراسة جدوى يجريها الفيفا بهذا الشأن.

قطر فازت عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

مباريات البطولة ستجري في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين ثاني إلى 18 ديسمبر/كانون أول 2022، حيث يُنظم نهائي المونديال في 18 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

إنفانتينو، صرح في ديسمبر المنصرم، بأن الحصار على قطر لم يؤثر على استعداداتها لاستضافة كأس العالم عام 2022، وأن الملاعب في قطر ستكون جاهزة قبل عامين من انطلاق صافرة أول مباراة في البطولة.

السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، فرضت حصارا على قطر في يونيو/حزيران 2017، ما عقّد من إمكانية تقاسم المباريات مع جاراتها في حال إقامة بطولة موسعة.

اتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب. ونفت الدوحة هذه الادعاءات.