قطر تعلن دعمها للأردن
واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له في العاصمة عمان اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان " في ظلّ الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فإن دولة قطر تعلن عن عشرة آلاف فرصة عمل سيتمّ توفيرها في قطر للشباب الأردني لمساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه"
- توفير عشرة آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.
- حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي.
ويعاني اقتصاد الأردن ضائقة مالية وتضرر من اضطرابات في المنطقة وإجراءات للتقشف أوصى بها صندوق النقد الدولي وأثارت موجة من الاحتجاجات على زيادات في الأسعار وتخفيضات في الدعم هذا الشهر تسببت في سقوط الحكومة.
ووجد اقتصاد الأردن صعوبة في النمو في الأعوام القليلة الماضية تحت وطأة عجز مزمن في الميزانية ومع تراجع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والمعونات الأجنبية.
- تركز دولة قطر في دعمها المقدم على المشروعات ذات الطبيعة المستدامة لخلق قاعدة يستند إليها الاقتصاد الأردني على مدى سنوات.
- كما تركز قطر على دعم فئة الشباب الذين هم أمل المستقبل والقوة الدافعة للإنتاج كما أثبتت تجارب عدد من الاقتصادات الصاعدة.
- وزارة الخارجية قالت في بيان إن "من شأن توفير فرص العمل للشباب الأردني وتنفيذ المشروعات التي تنوي دولة قطر تنفيذها في الأردن من خلال إنشاء صندوق استثماري للبنية التحتية والمشروعات السياحية أن تخلق حراكا لعجلة الاستثمار وفرصا استثمارية مباشرة وغير مباشرة سواء خلال فترة تنفيذ هذه المشروعات أو بعد دخولها مرحلة تقديم الخدمات أو الإنتاج."
- دولة قطر في دعمها ووقوفها بجانب المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وشعبا تنطلق من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة مع الأردن الشقيق ومن مبادئها الراسخة وقيمها العربية الأصيلة.
- دولة قطر تؤكد على التزامها ووفائها بواجبها القومي والإسلامي تجاه الدول العربية الشقيقة وشعوبها.
- أشاد البيان بعدد من المواقف الأردنية الثابتة تجاه عدد من القضايا القومية وفِي القلب منها القضية الفلسطينية والتي تشكّل المملكة الأردنية الهاشمية عمقا استراتيجيا وتاريخيا وشعبيا لها لا سيّما في المحافظة على الحقوق الإسلامية والعربية في مدينة القدس الشريف التي تنضوي تحت الوصاية الهاشمية الكريمة.
- دعم دولة قطر للأردن في هذا الوقت لهو دعمٌ لهذا الثبات والصمود.
- واثقون من قدرة المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق على تجاوز هذه المرحلة التي لن تزيدهم إلا تلاحما وإصرارا على بناء وطنهم متجاوزين تحديات الحاضر.