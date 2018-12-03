الاثنين 3 ديسمبر 2018 10:21
قطر تعلن انسحابها من "أوبك" مطلع العام الجديد
أعلن سعد الكعبي وزير الطاقة القطري، اليوم الإثنين، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بدءًا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
تصريحات الوزير جاءت خلال مؤتمر صحفي، قال فيه إن قطر أبلغت المنظمة صباح اليوم بقرارها، مرجعًا هذا القرار gرغبة الدوحة في التركيز على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة لها، كما جاء بعد مراجعة قطر لسبل تحسين دورها العالمي والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل.
وإنتاج قطر النفطي لا يتجاوز 600 ألف برميل يوميًا لكنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
أبرز تصريحات وزير الطاقة القطري:
- قطر ستنسحب من أوبك اعتبارا من يناير 2019.
- قرار قطر بالانسحاب جرى إبلاغ أوبك به صباح اليوم.
- قرار انسحاب قطر من أوبك جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي والاستراتيجية طويلة الأجل.
- قطر ستواصل الالتزام بجميع تعهداتها مثل أي دولة خارج أوبك.
- تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك "محدود".
- قرار قطر لم يكن سهلًا بعد أن استمرت عضوًا في أوبك لمدة 57 عامًا.
- قرار قطر بالانسحاب من أوبك يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليست سياسية.
- اجتماع أوبك القادم سيكون الأخير الذي تحضره قطر.
- قرار قطر بالانسحاب من أوبك لا يتصل "بالحصار" المفروض عليها من قبل بعض الدول العربية.
- إعلان قرار قطر الانسحاب من أوبك يرجع إلى وجوب إخطار المنظمة قبل نهاية السنة.
- الاستثمارات في مشاريع النفط الأجنبية ستستمر رغم الانسحاب من أوبك.
- قطر ستكون ملتزمة بما تتخذه أوبك من قرارات حتى نهاية عضويتها.
- قرار الانسحاب يتماشى مع رغبة قطر في تركيز جهودها على تطوير قطاع الغاز الطبيعي.
- قطر تتحرك صوب زيادة إنتاج الغاز المسال من 77 مليونا إلى 110 ملايين طن سنويا.
- أهداف تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز يختلف عن أوبك، وليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه.
- سيتم إنشاء مجمع للبتروكيماويات لتكسير الايثلين في منطقة رأس لفان.
- قطر للبترول تدرس الدخول في شراكات لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
- قطر للبترول قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال.
- أحد الخيارات المطروحة حاليًا هو دخول قطر للبترول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات