الأزمة الخليجية
الأربعاء 13 سبتمبر 2017 23:19

قطر تعرض على مجلس أممي انتهاكات الحصار خلال 100 يوم

علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية
علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية
أرشيفية
عرض رئيس اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان "على بن صميخ المري" الانتهاكات التي تعرضت لها بلاده خلال مائة يوم من فرض الحصار عليها.

والتقى المري الأربعاء في جنيف واكين مرتلي رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة أحدث التقارير المفصلة والشاملة عن حصار دولة قطر على مدى مائة يوم

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الاجتماع تطرق إلى مجمل الانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها الشعب القطري جراء الحصار والتي تمس صميم مبادئ حقوق الإنسان وكافة التشريعات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

وقدم المري نبذة عن الشكاوى التي تلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل المواطنين والمقيمين في دولة قطر والتي تعلقت معظمها بانتهاكات إنسانية كتشتيت وقطع الروابط الأسرية أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية للقطريين في دول الحصار وحرمان الطلبة القطريين من استكمال تعليمهم في جامعات دول الحصار.

 وطلب اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان، من رئيس مجلس حقوق الإنسان، إعلام أعضاء المجلس بحجم معاناة الضحايا خاصة الأسر المشتركة والطلبة، كما طالب المجلس بتحمل مسؤوليته لإنصاف الضحايا.   

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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حصار قطر
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قطر
الأمم المتحدة

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