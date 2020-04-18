فيروس كورونا
السبت 18 أبريل 2020 15:13

قطر.. تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا ووصول حالات الشفاء إلى 510

منطقة ألعاب مغلقة في الدوحة بسبب فرض إجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا
رويترز
أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 5 آلاف وثمانية مصابين.

وبحسب موقع الوزارة فقد تم فحص أكثر من 60 ألف شخص حتى الآن، وتم شفاء 46 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 510 حالات، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 8 حالات.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم بهذا الخصوص، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة التي كان قد تم حجرها احترازيا من خلال التحري وإثبات إمكانية أنهم اختلطوا بحالات إيجابية، في حين أن النسبة الأقل من الحالات تعود إلى مواطنين ومقيمين إما مخالطين داخل نفس الأسرة أو في إطار محيط العمل. 

وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.  وكشفت الوزارة أن حالة الوفاة تعود لمواطن قطري مصاب بفيروس كورونا ويبلغ من العمر 59 عاما حيث أصيب بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاته.

أسباب

وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة يعود لعدة أسباب منها: أن انتشار الفيروس بدأ يدخل في مرحلة الذروة (أي أعلى موجة التي تصيب البلاد)، والتي قد تستمر في الزيادة لفترة قبل أن تبدأ بالانخفاض. 

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء القطرية
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