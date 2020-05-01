فيروس كورونا
الجمعة 1 مايو 2020 15:53

قطر تسجل 687 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 64

قطر تسجل 687 إصابة جديدة وتعافي 64 من المصابين
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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الاجمالي إلى 12648>

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 12 حالة، كما تم تسجيل 64 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1436 حالة. 
واشار البيان إلى فحص 3226  شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 97726.
وأوضحت الوزارة، أن غالبية الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.
بينما تعود باقي حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم والذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.
وأفادت الوزارة بأن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لمقيمين يبلغ الأول من العمر 96 عاما والثاني يبلغ من العمر 40 عاما، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، علماً بأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة.

المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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