فيروس كورونا
الأحد 19 أبريل 2020 15:49

قطر تسجل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الحصيلة إلى 5448

منطقة ألعاب مغلقة في الدوحة بسبب فرض إجراءات احترازية تحسبا لانتشار فيروس كورونا
رويترز
أعلنت وزارة الصحة في قطر عن تسجيل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 5 آلاف و448 مصابا.

وبحسب موقع الوزارة فقد تم فحص نحو 63 ألف شخص حتى الآن، وتم شفاء 8 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 518 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم بهذا الخصوص، أن معظم الحالات الجديدة تعود إلى العمالة الوافدة التي كان قد تم حجرها احترازيا من خلال التحري وإثبات إمكانية أنهم اختلطوا بحالات إيجابية.

في حين أن النسبة الأقل من الحالات تعود إلى مواطنين ومقيمين إما مخالطين داخل نفس الأسرة ؟؟؟؟

وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة العزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.  وأوضحت الوزارة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة يعود لعدة أسباب منها أن انتشار الفيروس بدأ يدخل في مرحلة الذروة (أي أعلى موجة التي تصيب البلاد)، والتي قد تستمر في الزيادة لفترة قبل أن تبدأ بالانخفاض. 

ودعت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والحرص التام على تطبيق الإجراءات الوقائية والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين للتقليل من احتمال إصابتهم بالفيروس. 

المصدر
الجزيرة مباشر
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كورونا
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