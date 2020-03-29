فيروس كورونا
الأحد 29 مارس 2020 21:57

قطر تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 44 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في قطر
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). 

وأفادت وزارة الصحة في بيان أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بمسافرين عادوا إلى دولة قطر، والحالات الأخرى تعود لمخالطين لحالات سابقة أصيبت بالفيروس.

وخضعت الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 3 حالات ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 48 حالة.

وأكدت الوزارة مواصلتها توسيع دوائر البحث والتقصي، وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع المواطنين القادمين من السفر، فضلًا عن كل الأفراد المخالطين للحالات المصابة، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا أصاب حتى الساعة 710 آلاف و290 شخصًا حول العالم، توفي منهم 33 ألفًا و550 نسمة، في حين تعافى 150 ألفًا و734 شخصًا.

وفي قطر جرى فحص 18 ألفًا و877 شخصًا، وتأكدت إصابة 634 حالة، من بينها 44 حالة جديدة، وتعافى 48 مصابًا، في حين سُجّلت، أمس السبت، أول حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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