فيروس كورونا
الاثنين 11 مايو 2020 16:38

قطر تسجل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا وترايد حالات الشفاء

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، تسجيل 1103 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 23623 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 87 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي أعداد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2840  .

ولفتت إلى فحص 3275 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 131 ألفا و44 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي.

ونوهت الوزارة بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد اصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي.

وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
قطر
كورونا
إصابات

اقرأ أيضا

Thumbnail
لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 11 مايو/أيار
Thumbnail
"سفارتنا فين".. عالقون مصريون بالكويت يحتجون ويضربون عن الطعام (فيديو)
Thumbnail
بعد رفع حظر التجوال عنهم.. مسنون يرقصون ويلعبون في حدائق تركيا (فيديو)
Thumbnail
بعد قرارات وزير المالية.. سعوديون يرفضون تحمل "فشل السياسات الاقتصادية"
Thumbnail
بالفيديو.. تعرف على بروتوكول الدخول للمنزل وحمايته من فيروس كورونا

الأكثر قراءة

  1. لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 11 مايو/أيار
  2. قطر تسجل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا وترايد حالات الشفاء
  3. "سفارتنا فين".. عالقون مصريون بالكويت يحتجون ويضربون عن الطعام (فيديو)
  4. بعد رفع حظر التجوال عنهم.. مسنون يرقصون ويلعبون في حدائق تركيا (فيديو)
  5. بعد قرارات وزير المالية.. سعوديون يرفضون تحمل "فشل السياسات الاقتصادية"