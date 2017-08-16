الأزمة الخليجية
الأربعاء 16 أغسطس 2017 18:35

قطر تستنكر إلغاء بطولة خليجية للكرة الطائرة على أراضيها

الاتحاد القطري للكرة الطائرة
استنكر مسؤول قطري قرار لجنة رياضية بمجلس التعاون الخليجي إلغاء مسابقة خليجية للعبة الكرة الطائرة كانت ستستضيفها الدوحة

مشددا على أن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الأضرار الواقعة عليها جراء القرار.

وقال  رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، علي غانم الكواري، إن الاتحاد "تلقى كتابا من اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي يفيد بإلغاء جميع البطولات الخليجية الخاصة بالمنتخبات، التي كانت مبرمجة سابقا؛ وذلك بسبب الأزمة الراهنة في المنطقة".

وأوضح الكواري أنه كان من المقرر أن تستضيف قطر البطولة الخليجية للناشئين في سبتمبر/أيلول المقبل، لكن القرار المذكور يعني إلغاء تلك المسابقة.

ومستنكرا القرار، قال المسؤول الرياضي القطري: "الاتحاد القطري سيتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقه، ولإثبات الأضرار التي حدثت له نتيجة للقرار لأن هناك التزامات واتفاقيات قام الاتحاد بتوقيعها مع عدد من الشركات والفنادق والمؤسسات لتنظيم هذه البطولة".

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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حصار قطر
الأزمة الخليجية
الاتحاد القطري للكرة الطائرة

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