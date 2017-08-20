قطر تستقبل الدفعة الأولى من قطارات مترو الدوحة

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) عن استقبال المجموعة الأولى من قطارات مترو الدوحة في ميناء حمد وذلك قبل موعدها الرسمي بشهرين

بعد رحلة في البحر دامت 21 يوما من تاريخ نقل القطارات من ميناء كوب الياباني.

وأوضح بيان صادر عن الشركة الأحد أن مجموعة القطارات التي وصلت مؤخرا ضمت 4 قطارات من ضمن إجمالي 75 قطارا سيخدم مشروع مترو الدوحة، وستصل باقي القطارات ضمن الجدول الزمني المحدد لها لبداية عمليات الاختبار، حيث سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2020.

وستنتقل القطارات التي وصلت ميناء حمد إلى مستودع شركة (الريل) حيث سيتم تجميعها وتجربتها استعدادا للمرحلة التشغيلية، كما سيتم القيام بكافة مراحل الاختبارات اللازمة في دولة قطر لضمان تلبية أعلى معايير السلامة.

ويجسد تصميم مترو الدوحة إرث وثقافة المجتمع القطري ويجمعه بالتكنولوجيا الحديثة، وهو من تصميم وصناعة شركة كينكي شاريو المحدودة من خلال مصانعها الموجودة في مدينة أوساكا اليابانية، كما يعد مترو الدوحة أحد أسرع القطارات بدون سائق في العالم وأسرعها في المنطقة، إذ تصل سرعته إلى 100 كيلو متر في الساعة، وسيضم مترو الدوحة 75 قطارا يتألف كل منها من 3 عربات، إحداها للدرجة الذهبية والعائلية وأخريين عاديتين، وتتكون الدرجة الذهبية من 16 مقعدا والعائلية من 26 مقعدا، في حين تتكون الدرجتان العاديتان من 88 مقعدا.

وحول ما وصل إليه المشروع من تقدم فقد أعلنت شركة (الريل) أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة قد وصلت إلى ما يقارب 62% من التقدم الكلي، كما تم الانتهاء من أغلب الأعمال المدنية ومن المقرر إتمامها بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.