الأزمة الخليجية
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 09:00

قطر ترد على اتهامات البحرين لها باحتجاز قوارب وبحارة

قطر وصفت البيان البحريني بأنه محاولة يائسة لاختلاق المشاكل
استنكرت دولة قطر البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بشأن احتجاز 15 قارباً بحرينياً، على متنها عشرون بحاراً.

ووصفت البيان البحريني بأنه محاولة يائسة ضمن المحاولات لاختلاق المشاكل، حسب قولها.

وصرح مصدر بوزارة الداخلية القطرية بأن احتجاز مراكب الصيد التي تدخل المياه القطرية ليس جديدا، حيث يؤخذ منهم تعهد بعدم دخولها مرة أخرى، وفي حال عدم التزامهم بتعهداتهم يتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام، وتحتجز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة.

وأفاد المصدر بأن أمن السواحل والحدود قام بتحذير الصيادين البحرينيين مرارا من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، لكن دون أي استجابة منهم، مؤكدا أن قطر ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات البحرية الدولية، وطالب الأطراف الأخرى بالالتزام بها لضمان السلامة البحرية.

المصدر
الجزيرة
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قطر
المياه الإقليمية
البحرين
صيادون
قوارب صيد
الداخلية القطرية

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