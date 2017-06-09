قطع العلاقات مع قطر
الجمعة 9 يونيو 2017 10:31

قطر تدعو مواطنيها للترفع بعدم الرد على الإساءات

أصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بيانا دعا فيه المواطنين والمقيمين إلى الترفع والاستمرار في عدم الانزلاق وتجنب الرد بالمثل على الإساءات والبذاءات التي تنشر في وسائل التواصل.

كما دعا مكتب الاتصال الحكومي في قطر المواطنين والمقيمين إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية التي عرفت عنهم، وعدم الإساءة إلى الدول أو رموزها وشعوبها.

وأكد المكتب كفالة حق كل مواطن قطري ومقيم في التعبير عن وجهة نظره لبيان الحق والصواب بالتي هي أحسن واضعا نصب عينيه القيم الإسلامية والعربية.

ويأتي إصدار البيان في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه الحرب الإلكترونية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتها مع قطر.

كما يأتي في وقت تتعرض فيه قطر لحملة غير مسبوقة في وسائل إعلام خليجية تضمنت إساءات لقيادتها وشعبها.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
قطع العلاقات مع قطر
مواقع التواصل الاجتماعي
قطر
بذاءات
الإساءة

اقرأ أيضا

Thumbnail
تيريزا ماي تخسر الغالبية المطلقة وتواجه ضغوطا بالاستقالة
Thumbnail
أردوغان يصادق على اتفاقية التعاون العسكري مع قطر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة