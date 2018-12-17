الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:56
قطر تدرس زيادة حصتها في "دويتشه بنك"
ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، الأحد، إن قطر تدرس زيادة حصتها في دويتشه بنك.
وتمتلك الأسرة الحاكمة في قطر حصة قيمتها 6.1% في دويتشه بنك، بحسب موقع البنك على الإنترنت.
التفاصيل:
- الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، قال للصحيفة: "سوف نستثمر في مؤسسة مالية كبيرة في ألمانيا. وقد تمت مناقشة ذلك على هامش منتدى الدوحة وسيتم الإعلان عنه قريبا".
- الصحيفة ذكرت أن الجيدة لم يذكر اسم المؤسسة لكنه أكد أنها مؤسسة تمتلك قطر فيها حصة بالفعل.
- الصحيفة قالت إن تصريح الجيدة، ووجود، كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك وهو المدير الكبير الوحيد لمجموعة ألمانية والذي شارك في منتدى الدوحة مطلع الأسبوع يشيران بوضوح إلى دويتشه بنك.
خلفية:
- "دويتشه بنك" تأسس في برلين سنة 1870 بهدف دعم التوجه العالمي للأعمال والشركات وتشجيع وتسهيل العلاقات التجارية بين ألمانيا وغيرها من الدول الأوربية والأسواق العالمية.
- "دويتشه بنك" من أبرز الجهات العالمية المزودة لحلول التمويل الإسلامي ويعمل الفريق الرئيسي للتمويل الإسلامي لدى "دويتشه بنك" في دبي بالإمارات العربية المتحدة والدوحة في قطر.
- يعتبر -"دويتشه بنك" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- الشريك المفضل لعدد من الشركات والمؤسسات العالمية المتواجدة في المنطقة. وقد ضاعف البنك رأسماله في المنطقة منذ عام 2010.
- البنك لعب دوراً مهما في قطاع التمويل الإسلامي على مدى أكثر من عشر سنوات، ويعتبر المزود العالمي لحلول التمويل الإسلامي التي تلبي احتياجات القطاع.
- يدير -"دويتشه بنك" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- 11 مكتباً إقليمياً في المنطقة بينما يعتبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي المركز الإقليمي للبنك.
- في مايو/ أيار 2018 أعلن "دويتشه بنك" عن خطط لشطب آلاف الوظائف، ليقل إجمالي عدد موظفيه إلى أقل من 90 ألف وظيفة مقابل 97 ألفا في حينه.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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