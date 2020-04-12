فيروس كورونا
الأحد 12 أبريل 2020 20:34

قطر تخصص 820 مليون دولار لدفع رواتب العاملين في القطاع الخاص

متاجر سوق واقف المغلقة للحد من انتشار فيروس كورونا بالدوحة
رويترز
قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن دولة قطر ستدفع بعض رواتب العاملين بالقطاع الخاص، إذ أدت القرارات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلى إغلاق غالبية الشركات.

وأضافت الوكالة أن الشركات المملوكة للقطاع الخاص، والتي تأسست داخل دولة قطر، تستطيع تقديم طلب لدعم رواتب العاملين بها لمدة ثلاثة أشهر. 

ووفقا لبيان بنك قطر للتنمية فإن الموظفين سيتلقون الأموال مباشرة في حساباتهم المصرفية القطرية في إطار برنامج يديره البنك. وسيكون المواطنون القطريون، وكذلك العمال الأجانب، الذين يشكلون 95٪ من القوى العاملة في قطر، مؤهلين للحصول على هذه الأموال.

والبرنامج الجديد، والمتوقع أن تكون تكلفته 3 مليارات ريال (820 مليون دولار أمريكي)، هو جزء من برنامج تحفيزي بقيمة 75 مليار ريال يهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي الناجم عن إغلاق الشركات في البلاد. 

وستتمكن الشركات القطرية التي لم يتنازل أصحاب مقراتها عن مدفوعات الإيجار من الاستفادة من برنامج بنك قطر للتنمية لدفع الإيجار. وسيكون أمامهم ثلاث سنوات لتسديد أموال الدولة، لكن الحكومة ستضمن هذه القروض للتخفيف من أي تأثير على التصنيفات الائتمانية للبنوك.

أزمة كورونا والقطاع الخاص في الخليج

تحاول الحكومات الخليجية إيجاد سبل لدعم اقتصادات القطاع الخاص الضعيف، والذي يوظف العمال المهاجرين ويدعمه المستهلكون المغتربون بشكل رئيسي. وتعهدت الحكومات بدفع مليارات الدولارات لتحفيز الشركات والبنوك، وناشدتها بخفض الرواتب أو منح الموظفين أجازة غير مدفوعة الأجر بدلاً من فصلهم، لكن الاقتصاديين يتوقعون مغادرة جزء من القوى العاملة الأجنبية في الأشهر القادمة.

وبينما تعهدت المملكة العربية السعودية بدفع 60% من رواتب المواطنين، يبدو أن البرنامج القطري يخطو خطوة أبعد من ذلك بضمان دفع الرواتب للعمال الأجانب كذلك.
 

المصدر
بلومبرغ
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