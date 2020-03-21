فيروس كورونا
السبت 21 مارس 2020 22:58

قطر تحظر التجمعات وتغلق الحدائق والشواطئ بسبب كورونا

لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر تعلن عن مجموعة من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا
أعلنت قطر حظر التجمعات على الكورنيش وغيره والحدائق العامة في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس_كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ممثلون عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر إنه تقرر نشر دوريات أمنية لضبط المخالفين، مؤكدين أنه "سيتم التعامل بحزم مع كل من يخالف الإجراءات والتعليمات".

وذكرت وزارة البلدية والبيئة في قطر في حسابها على تويتر "أنها قررت إغلاق الحدائق والشواطئ العامة حتى إشعار آخر في إطار الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا”.

وأضافت الوزارة أنها قررت إنهاء موسم التخييم لهذه السنة من الأحد "حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، على أن يتم استكمال إجراءات إزالة المخيمات قبل نهاية الأربعاء المقبل".

وطالبت الوزارة "الجميع بالالتزام التام بهذا القرار وإغلاق مخيماتهم وعدم التجمع، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ هذا القرار وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حفاظًا على سلامة الجميع".

وأعلنت قطر تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 481 حالة حتى الآن، تعافى منهم 27 شخصا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
قطر
فيروس كورونا المستجد

اقرأ أيضا

Thumbnail
بريطانيا تعتقل رجلا صنع دواء مزيفا لعلاج كورونا
Thumbnail
كورونا: 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم بدعوى "التقصير"
Thumbnail
بولندا تطلق تطبيقا للهواتف الذكية للتأكد من التزام المرضى الحجر المنزلي
Thumbnail
"غوغل" تطلق موقعا خاصا بفيروس كورونا
Thumbnail
هنية: تركيا وقطر سند للفلسطينيين في مواجهة فيروس كورونا

الأكثر قراءة

  1. بريطانيا تعتقل رجلا صنع دواء مزيفا لعلاج كورونا
  2. كورونا: 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم بدعوى "التقصير"
  3. بولندا تطلق تطبيقا للهواتف الذكية للتأكد من التزام المرضى الحجر المنزلي
  4. "غوغل" تطلق موقعا خاصا بفيروس كورونا
  5. قطر تحظر التجمعات وتغلق الحدائق والشواطئ بسبب كورونا