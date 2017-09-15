قطر
الجمعة 15 سبتمبر 2017 19:50

قطر تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

وزارة الخارجية القطرية
حذّرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم (الجمعة) مواطني بلادها من السفر إلى مصر.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عن إدارة الشؤون القنصلية، أن "هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر".

وقطعت مصر، بالإضافة إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر منذ 5 من يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

المصدر
الأناضول
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