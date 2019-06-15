السبت 15 يونيو 2019 18:26
قطر تتصدر الدول العربية على مؤشر السلام العالمي
تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية على مؤشر السلام العالمي رغم الاضطرابات الجارية في منطقة الشرق الأوسط التي جعلت العالم أقل أمنا بحسب المؤشر.
أبرز نتائج التقرير:
- تصدرت دولة قطر الدول العربية حيث جاءت في المركز 31 عالميا على المؤشر متقدمة بـ 10 مراكز عن ترتيبها في تقرير عام 2018.
- حلت الكويت في المركز الثاني بين الدول العربية على المؤشر حيث جاءت في المرتبة 43 عالميا متقدمة بسبع مراكز عن تقرير العام الماضي.
- تراجعت الإمارات العربية المتحدة بـ 8 مراكز عن تقرير عام 2018 لتحل في المركز 53 عالميا والثالث عربيا.
- جاءت سلطنة عمان في المركز 69 عالميا والرابع عربيا متقدمة بنقطتين على المؤشر مقارنة بتقرير العام الماضي.
- قفز الأردن 20 مركزا على المؤشر ليتقدم إلى المرتبة 77، بينما تراجعت تونس بسبع مراكز لتحل في المرتبة 82، كما تراجع المغرب 13 مركزا ليهبط إلى المرتبة 90.
الأقل أمنا:
- في المقابل جاءت العديد من الدول العربية والإسلامية في ذيل المؤشر باعتبارها أقل الدول أمنا في العالم.
- احتلت أفغانستان المرتبة الأخيرة (163) في العالم سبقتها سوريا (162) وجنوب السودان (161) واليمن (160) والعراق (159) والصومال (158) وليبيا (156) وباكستان (153) وتركيا (152) والسودان (151)، بينما جاءت لبنان في المركز 147 متراجعة ب 26 مركزا عن تقرير العام 2018.
- حلت إسرائيل في المركز 146 بينما سبقتها الأراضي الفلسطينية المحتلة في المركز 142.
- تراجعت إيران تسعة مراكز لتحل في المرتبة 139 بينما تقدمت مصر بسبعة مراكز لتأتي في المرتبة 136، وجاءت السعودية في المركز 129 سبقتها الولايات المتحدة في المركز 128 متراجعة بأربعة مراكز عن عام 2018، في حين تقدمت البحرين بخمس مراكز لتحل في المرتبة 124.
خلفية:
التحليل، الذي صدر في 103 صفحات، والذي أجراه معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، قام بتصنيف 163 دولة وإقليم بناء على عوامل السلامة والأمن.
المصدر
الجزيرة مباشر
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