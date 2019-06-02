قطر تتحفظ على بياني قمتي مكة العربية والخليجية: ما الأسباب؟

وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجزيرة

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة.



جاء ذلك في تصريحات آل ثاني لقناة "الجزيرة" ولفضائية "التلفزيون العربي". ماذا قال؟ قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة، ولأنهما لم يقرا وفق الإجراءات المعهودة.

كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران.

البيانان أدانا إيران دون الإشارة إلى سياسة وسطية للتحدث معها.

البيانان تبنيا سياسة واشنطن تجاه إيران وليس سياسة تضع جيرتنا معها بالاعتبار.

بيان القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما.

قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن.

بيان القمة الخليجية تحدث عن خليج موحد لكن أين هو في ظل استمرار حصار قطر؟

بيان القمة الإسلامية كان ليغفل القضية الفلسطينية لولا طلب من الوفد الفلسطيني.

قطر لا توافق على ما يناقض ثوابت القضية الفلسطينية ولن نقبل بتجاوز الفلسطينيين.

دعمنا حكومة الوفاق الليبية لكن هناك دولا تعترف بها وتدعم قوات أخرى.

دول الحصار ضغطت على أطراف إقليمية للوقوف ضدنا فالصومال يعاقب لعلاقته معنا. خلفيات: شاركت قطر في قمم مكة الثلاث (العربية والخليجية والإسلامية) الخميس والجمعة، بوفد رفيع برئاسة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر آل ثاني.

هذه الزيارة الأولى لمسؤول قطري رفيع إلى السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران 2017 وقطع العلاقات مع دولة قطر وفرض حصار عليها. رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني

دانت القمتان العربية والخليجية الطارئتان "التدخلات الإيرانية" في المنطقة، حيث زاحم الملف الإيراني الشواغل العربية، عقب تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربي على خلفية عقوبات واشنطن على طهران واتهامات للأخيرة بمحاولة زعزعة أمن المنطقة.

بيان القمة العربية الذي اعترض عليه العراق أكد "تضامن وتكاتف الدول العربية بوجه التدخلات الإيرانية، وإدانة العمليات الحوثية ضد السعودية".

مؤخراً، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر في يونيو/ حزيران 2017 بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.