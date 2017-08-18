قطر: السلطات السعودية لم ترد على تساؤلاتنا بشأن أمن وسلامة الحجاج القطريين

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن سلطات السعودية لم ترد بعد على تساؤلات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بشأن تأمين المواطنين القطريين خلال الحج.

وأضاف الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النرويجي أن "أمن وسلامة هؤلاء الناس الذين يعبرون الحدود الآن مسؤولية السلطات السعودية"، مضيفا أن "أكثر من مئة" مواطن عبروا الحدود منذ إعادة فتحها أمام الحجاج القطريين.

وقال إن فرض قوانين تعاقب بالسجن والغرامات المالية الضخمة ضد كل من يتعاطف مع قطر بالإضافة إلى "اللغة والنبرة التي تستخدمها وسائل إعلام سعودية والتي تنشر الكراهية ضد القطريين تمثل مصدر قلق كبير لنا".

وتابع "مازلنا نطالب بعدم تسييس الحج، والسماح للحجاج القطريين عبر ما يقولون إنه وساطة يثبت ويؤكد تسييسهم للحج".