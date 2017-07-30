قطر
الأحد 30 يوليو 2017 01:33

"قطر الخيرية" تنفذ 290 مشروعا بالصومال في النصف الأول من 2017

قالت مؤسسة "قطر الخيرية"، السبت، إنها نفذت 290 مشروعًا في النصف الأول من العام 2017 في الصومال.

وذكرت المؤسسة في بيان أنها "كرست أولويتاها إلى جانب  التنمية، بالإغاثة العاجلة وحفر الآبار الارتوازية، وصولا إلى حلول جذرية لمشاكل الجفاف وتلبية الحاجات الملحة في المناطق التي ضربتها الكوارث الإنسانية المتتالية من الجفاف والتصحر وسوء التغذية".

وحسب البيان ذاته، شملت المشاريع المقامة حفر آبار، بناء مرافق تعليمية ومراكز متعدد الخدمات، بناء مرافق صحية، مشاريع مدرة للدخل وكفالات اجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع الإغاثة العاجلة.

وأشار إلى أن تكلفة المشاريع المنفذة في النصف الأول من هذا العام بلغت حوالي 35 مليون ريال قطري (ما يقرب من 10 مليون دولار).

وأكد استمرار مشاريع أخرى في النصف الثاني من العام، يصل عددها إلى 610 مشروعًا متنوعًا، بتكلفة 24 مليون ريال قطري (ما يقرب من 7 مليون دولار).

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
قطر الخيرية
الصومال
العمل الخيري

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: سان جيرمان يحول تأخره لفوز على موناكو ويحرز كأس السوبر الفرنسية
Thumbnail
شاهد.. العاهل المغربي: أقول للمسؤولين إما أن تقوموا بواجباتكم أو تنسحبوا من مواقعكم

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا