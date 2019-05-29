الأربعاء 29 مايو 2019 11:12
قطر "الثالثة عالميا" في الأداء الاقتصادي لعام 2019
احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة عالميًا في الأداء الاقتصادي وذلك وفقًا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويًا في سويسرا.
مؤشرات التنافسية:
- قطر صعدت إلى المرتبة العاشرة في مؤشرات التنافسية بشكل عام من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة الرابعة عشر التي سجلتها في العام 2018.
- يعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، شملت:
- محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (3).
- محور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5).
- محور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (10).
- محور البنية التحتية في المرتبة (40).
هذا الترتيب المتقدم جاء مدعومًا بعدد من العوامل منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلًا في:
- تدني معدل البطالة.
- ارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي.
- ارتفاع نسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي.
- ارتفاع نسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي.
- المستوى العالي من الإنتاجية الكلية.
- ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
- تدني معدل التضخم.
حققت دولة #قطر المرتبة (10) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (14) في عام 2018، وذلك وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019— جهاز التخطيط والإحصاء - قطر (@psa_qatar) ٢٩ مايو ٢٠١٩
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تصريحات رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في قطر:
- رئيس جهاز التخطيط والإحصاء القطري، صالح النابت، رحب بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وستسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات".
- النابت: استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافًا واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تحقق مزيدًا من النمو الاقتصادي والاجتماعي.
- النابت: ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية.
- النابت: سنقوم بدراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنبًا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل.
- يشار إلى أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2019 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء (وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سابقًا) من جهة أخرى، وهو التقرير (الحادي عشر) الذي تشارك به دولة قطر.
المصدر
وكالة الأنباء القطرية
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