الأربعاء 1 أغسطس 2018 18:09
قطر: الادعاء بمنعنا للحج استمرار لتسييس الفريضة
قالت وزارة الأوقاف القطرية (الأربعاء) إن الادعاء بأن دولة قطر حظرت على مواطنيها أداء فريضة الحج هو استمرار لحملة استغلال الفريضة لأغراض سياسية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الادعاءات لم تتوقف منذ إعلان المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين منع المواطنين القطريين من دخول أراضيها في 5 يونيو/حزيران 2017م.
وهذا أبرز ما ورد في بيان الوزارة:
- الفترة الماضية شهدت تواصلا بين وزارة الأوقاف بقطر، ووزارة الحج والعمرة بالسعودية.
- وضحنا جميع العراقيل والصعوبات التي تواجه القطريين والمقيمين.
- طالبنا أن تقوم الجهات المعنية في السعودية بإزالة هذه العراقيل، وهو ما لم يحدث.
- نفس المعوقات لا تزال قائمة، فالمنفذ البريّ لا يزال مغلقاً، وتمنع الطائرات من نقل الحجاج من الدوحة إلى جدّة، إضافةً إلى عدم وجود آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحجّ للمقيمين بدولة قطر.
- عدم تمكين وزارة الأوقاف من رعاية شؤون الحجاج كما هو معمولٌ به مع جميع دول مجلس التعاون.
- رصد عشرات الانتهاكات المتعلقة بحقوق القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر أثناء أداء فريضة العمرة خلال الفترة الماضية.
- منع الكثير من دخول الأراضي السعودية وقد وصل الأمر حدّ إعادة بعضهم بعد وصولهم إلى مطار جدّة.
- تواصل الخطاب الإعلامي المؤجج للمشاعر ضد المواطنين القطريين وبشكل ممنهج مما قد يشكّل خطراً على سلامتهم.
- من شأن العوامل السابقة وآثارها أن تنعكس سلباً على ضمان سلامة وأمن الحجاج القطريين والمقيمين.
- يتم حرمان المسلمين من المقيمين في قطر من أداء الفريضة.
- ندعو السلطات السعودية بأن يبعدوا الفرائض الدينية عن القرارات السياسية تعظيماً لشعائر الله.
المصدر
وكالة الأنباء القطرية