الأزمة الخليجية
الأربعاء 1 أغسطس 2018 18:09

قطر: الادعاء بمنعنا للحج استمرار لتسييس الفريضة

شعار دولة قطر
وزارة الخارجية القطرية
قالت وزارة الأوقاف القطرية (الأربعاء) إن الادعاء بأن دولة قطر حظرت على مواطنيها أداء فريضة الحج هو استمرار لحملة استغلال الفريضة لأغراض سياسية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الادعاءات لم تتوقف منذ إعلان المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين منع المواطنين القطريين من دخول أراضيها في 5 يونيو/حزيران 2017م.

وهذا أبرز ما ورد في بيان الوزارة:
  • الفترة الماضية شهدت تواصلا بين وزارة الأوقاف بقطر، ووزارة الحج والعمرة بالسعودية.
  • وضحنا جميع العراقيل والصعوبات التي تواجه القطريين والمقيمين.
  • طالبنا أن تقوم الجهات المعنية في السعودية بإزالة هذه العراقيل، وهو ما لم يحدث.
  • نفس المعوقات لا تزال قائمة، فالمنفذ البريّ لا يزال مغلقاً، وتمنع الطائرات من نقل الحجاج من الدوحة إلى جدّة، إضافةً إلى عدم وجود آلية واضحة لاستخراج تأشيرات الحجّ للمقيمين بدولة قطر.   
  • عدم تمكين وزارة الأوقاف من رعاية شؤون الحجاج كما هو معمولٌ به مع جميع دول مجلس التعاون. 
  • رصد عشرات الانتهاكات المتعلقة بحقوق القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر أثناء أداء فريضة العمرة خلال الفترة الماضية.
  • منع الكثير من دخول الأراضي السعودية وقد وصل الأمر حدّ إعادة بعضهم بعد وصولهم إلى مطار جدّة.
  • تواصل الخطاب الإعلامي المؤجج للمشاعر ضد المواطنين القطريين وبشكل ممنهج مما قد يشكّل خطراً على سلامتهم.
  • من شأن العوامل السابقة وآثارها أن تنعكس سلباً على ضمان سلامة وأمن الحجاج القطريين والمقيمين.
  • يتم حرمان المسلمين من المقيمين في قطر من أداء الفريضة.
  • ندعو السلطات السعودية بأن يبعدوا الفرائض الدينية عن القرارات السياسية تعظيماً لشعائر الله.
المصدر
وكالة الأنباء القطرية
كلمات مفتاحية
الحج
تسيس الحج
قطر
السعودية
الأزمة الخليجية
جدة
مكة

اقرأ أيضا

Thumbnail
دراسة: أخبار الانتحار ربما تدفع آخرين لقتل أنفسهم
Thumbnail
التحركات الدولية للمعارضة ما لها وما عليها

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم