قطر
الأربعاء 5 فبراير 2020 12:54

قطر.. الأمير الوالد يجلس بين أحفاده في سوق شعبي بالدوحة (فيديو)

تداول ناشطون قطريون عبر منصات التواصل، مقطع فيديو للأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في أحد المطاعم بأقدم سوق شعبي في الدوحة.

ويظهر الفيديو، الشيخ حمد بن خليفة وهو يجلس إلى جوار عدد من أحفاده، في مطعم سوري بسوق واقف، وهو أقدم الأسواق في العاصمة القطرية، وأحد أكثر المناطق حيوية في الدوحة.

وسبق أن ظهر الأمير الوالد يتحدث مع أحد الصيادين في أقصى شمال قطر، وأيضا وهو يلتقط "سيلفي" مع مقيمين هنود عند أحد متاجر البقالة جنوبي البلاد، ورآه أحد الصحفيين ذات مرة يحتسي الشاي في سيارته أمام أحد المطاعم وقام بدفع الحساب لشخص هناك.

ويحظى الأمير الوالد بحب القطريين الذين يعتبروه باني نهضتها الحديثة، منذ توليه مقاليد الحكم صيف عام 1995، وحتى إعلانه تسليم الحكم لنجله وولي العهد آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صيف عام 2013.

وفي عهد الشيخ حمد بن خليفة، شهدت قطر طفرة شاملة على كافة المستويات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفع الناتج المحلي للفرد في عهده بنحو ست مرات بعدما تضاعف الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 24 مرة.

وأصبحت قطر في عهده أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، كما أنشأ مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتي تحظى بمرتبة متقدمة عالميًا، وفي عهده أيضًا حظيت المرأة بحقها في الترشح والتصويت لأول مرة في تاريخ قطر وذلك خلال أول انتخابات للمجالس البلدية في مارس/آذار عام 1999.

المصدر
الجزيرة مباشر
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