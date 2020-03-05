قطريون يعلقون على قرار منعهم من دخول مصر
وعبر القطريون عن سخريتهم من القرار المصري ووصفوها بالمبادرة المحترمة التي تُجنب القطريين، الدخول لدولة مهددة بالفيروس بشكل كبير، وفق الحالات التي يتم اكتشافها بعد العودة منها.
واستغرب بعض المغردين قرار الحكومة المصرية وتساءلوا عن الجديد فيه بعد إعلان مصر مقاطعة قطر في يونيو/ حزيران عام 2017، والذي شمل فرض قيود على دخول المواطنين القطريين إلى مصر.
وأكد المعلقون على القرار أن أكثر المتضررين من تهور القيادة المصرية هم من الشعب المصري، مشيرين إلى أن قطر لا تعامل المصريين بالمثل والدليل على ذلك، أن أكثر من 300 ألف مصري يعلمون داخل أراضيها.
نحمد الله ان قطر لا تعامل المصريين بالمثل والا ماذا كان سيكون مصير اكثر من 300الف مصري يعملون في #قطر ؟.🇶🇦. https://t.co/bulXFHHPAJ— فهد المالكي (@_FahadAlMalki) ٤ مارس ٢٠٢٠
#السيسي من كثر حرصه على عدم نقل #كورونا ل #قطر يمنع زيارة القطريين ل #مصر ..— Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) ٤ مارس ٢٠٢٠
بصراحة مش عارفين نروح من جمايلك فين يا ريّس، ربنا يقدرنا على فعل الخير ونلحق نوقف معاك قبل ما تتخلع@AlsisiOfficial pic.twitter.com/HYKagmD8CE
مبادرة محترمة من الحكومة المصرية في تجنيب دخول القطريين لدولة مهددة بالفيروس بشكل كبير وفق الحالات التي يتم اكتشافها بعد العودة منها .. والإجراءات المتبعة من عدة دول في حظر دخول المسافرين منها.— محمد الكواري (@BoArhama) ٤ مارس ٢٠٢٠
شكراً لـ مصر ❤️ https://t.co/X7EdWjioqU
السيدر رئيس مجلس الوزراء المحترم د .مصطفى مدبولي :— Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) ٤ مارس ٢٠٢٠
على قاعدة المعاملة بالمثل نرجو اصدار قرار عدم السماح للمواطنين الكويتيين أو حاملي الجنسية الكويتية بدخول مصر ما لم يكونوا حاملين لشهادة من وزارة الصحة الكويتية بخلوهم من فيروس كوفيدا -19 ( كورونا المستجد ) pic.twitter.com/bt1kUkCEsY
عملا بالمثل..— احمد الجهرمي (@ajahrami1) ٤ مارس ٢٠٢٠
مصر السيسي تمنع دخول القطريين لأراضيها بسبب كورونا .
“ يا امة ضحكت من جهلها الامم “.
Oh no no no no no no no . pic.twitter.com/IpeWks30Wx
يبدو أن الحكومة المصرية مصابة بالزهايمر 😂😅— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٤ مارس ٢٠٢٠
#مصر قطعت علاقتها مع #قطر في الخامس من يونيو ٢٠١٧ حتى حينه، تضامنًا أو بأمر من #دول_الحصار😅
قطع العلاقات يشمل فرض قيود على دخول المواطنين القطريين إلى مصر بمن فيهم الطلاب والمستثمرين والسياح والمرضى..الخ!
ما الجديد في الموضوع؟😅 https://t.co/5H2LwBFbOv
اكثر المتضررين من غباء وتهور القيادة المصرية هم الشعب المصري ..— فهد العمادي (@fahedalemadi) ٤ مارس ٢٠٢٠
مصريون يسخرون
من ناحية أخرى أثار قرار الحكومة المصرية موجة سخرية واسعة على مواقع تواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون إنه مكايدة سياسية، بسبب عدم تضمين أي دولة أخرى في القرار.
واستغرب المغردون، عدم معاملة الكويت "بمبدأ المعاملة بالمثل" كما جاء في القرار المصري، رغم صدور قرار كويتي يمنع دخول المصريين، ما لم يقدموا شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا.
وتخوف آخرون من تأثير القرار على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن القرار القطري مبرر بسبب حجم السياحة والتعداد السكاني المصري الكبير، مقارنة بقطر.
وكانت دولة قطر، قد فرضت يوم الأحد، قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية عبر نقاط وسيطة.
وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان له إن القرار يأتي في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد، على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء.
وفي وقت سابق، من يوم الأحد، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.
احدهم : الله اكبر تحيا مصر— 🅰️Ⓜ️®️ Ⓜ️ⓔ®️🅾️ (@amrmero28665735) ٤ مارس ٢٠٢٠
انا : خير
أحدهم : رئيس الوزراء منع دخول القطريين مصر ردا علي قرار قطر منع دخول المصريين بحجه ان عندنا كورونا
انا : طب القرار شمل الكويت ؟
احدهم : لا الكويت منعت المصريين علشان لقيوا كورونا عندنا
دمتم مهزئين
ماتقوم به #مصر تجاه #قطر يعتبر نكته سوداء..— عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) ٤ مارس ٢٠٢٠
العلاقات مقطوعة من اول يوم الحصار و #كورونا_مصر للتصدير عالميا وليس للاستخدام المحلي https://t.co/UECWvwTat3
الحكومة في #مصر تقول أنها قررت منع دخول مواطني #قطر تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، لا أتصور أن يصل العبط السياسي إلى هذا المستوى ،طيب قولوا حماية للمواطنين من #كورونا ودعوا الناس تقرأ ما بين السطور ،لكن بكل فجاجة تعترفون أنها مجرد مكايدة سياسية ؟ معقول البلد تدار بهذه العقليات ؟!— جمال سلطان (@GamalSultan1) ٤ مارس ٢٠٢٠