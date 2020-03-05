مصر وقطر
الخميس 5 مارس 2020 15:55

قطريون يعلقون على قرار منعهم من دخول مصر

مصادر في مطار القاهرة قالت إن السودان فرض تأشيرات دخول على المصريين الرجال
صورة أرشيفية
الجزيرة مباشر
تفاعل المغردون القطريون مع قرار الحكومة المصرية الذي يقضي بحظر دخولهم إلى الأراضي المصرية في "إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا" وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وعبر القطريون عن سخريتهم من القرار المصري ووصفوها بالمبادرة المحترمة التي تُجنب القطريين، الدخول لدولة مهددة بالفيروس بشكل كبير، وفق الحالات التي يتم اكتشافها بعد العودة منها.

واستغرب بعض المغردين قرار الحكومة المصرية وتساءلوا عن الجديد فيه بعد إعلان مصر مقاطعة قطر في يونيو/ حزيران عام 2017، والذي شمل فرض قيود على دخول المواطنين القطريين إلى مصر.

وأكد المعلقون على القرار أن أكثر المتضررين من تهور القيادة المصرية هم من الشعب المصري، مشيرين إلى أن قطر لا تعامل المصريين بالمثل والدليل على ذلك، أن أكثر من 300 ألف مصري يعلمون داخل أراضيها.

مصريون يسخرون

من ناحية أخرى أثار قرار الحكومة المصرية موجة سخرية واسعة على مواقع تواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون إنه مكايدة سياسية، بسبب عدم تضمين أي دولة أخرى في القرار.

واستغرب المغردون، عدم معاملة الكويت "بمبدأ المعاملة بالمثل" كما جاء في القرار المصري، رغم صدور قرار كويتي يمنع دخول المصريين، ما لم يقدموا شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وتخوف آخرون من تأثير القرار على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن القرار القطري مبرر بسبب حجم السياحة والتعداد السكاني المصري الكبير، مقارنة بقطر.

وكانت  دولة قطر،  قد فرضت يوم الأحد، قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية عبر نقاط وسيطة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان له إن القرار يأتي في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد، على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء.

وفي وقت سابق، من يوم الأحد، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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