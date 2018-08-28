الثلاثاء 28 أغسطس 2018 21:20
قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر تهز المغرب وتصل القضاء
قررت النيابة العامة ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر هزت الرأي العام في المغرب.
التفاصيل:
- تراوحت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
- كشفت خديجة أوقرو (17 عاما) تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب.
- اختطفت خديجة من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط المغرب) منتصف حزيران/يونيو.
- أثارت القضية صدمة في المغرب، وحملة تضامن واسعة معها.
- وجه للمتهم الرئيسي الذي لم يكشف عن اسمه، اتهامات اتجار بالبشر والتهديد بالقتل والتعذيب والاختطاف والاحتجاز واغتصاب قاصر بحسب فرانس برس.
- وجهت الاتهامات نفسها الى عشرة أشخاص آخرين، وأضيفت اليها تهمتا عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
- يلاحق شخص واحد بالاتهامين الأخيرين فقط، ولا يزال البحث جاريا عن ثلاثة شبان آخرين.
- النيابة العامة ستلاحق أي شخص علم باحتجاز خديجة ولم يبلغ السلطات بحسب فرانس برس.
- أحيل المتهمون الـ 12 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة إلى قاضي تحقيق في حالة اعتقال.
- يمكن أن تتغير لائحة الاتهامات والمتهمين تبعا لنتائج الأبحاث التي يتولاها قاضي التحقيق. نقلت وسائل إعلام محلية تشكيك عائلات بعض المتهمين في رواية الضحية.
قضية #خديجة_اوقرو ستبقى وصمة عار على جبين القضاء المغربي والمجتمع المغربي ككل حتى تأخذ حقها وينال هؤلاء الوحوش جزاؤهم ، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الممارسات التي لا تمت للمجتمع المغربي ولا للدين الاسلامي بصلة— le sacrifice de zekola (@DahabMalike) August 26, 2018
- المحامي إبراهيم حشان شدد على أن موكلته "قاصر تعتبر مسلوبة الإرادة في نظر القانون.
- المحامي أضاف: حتى لو افترضنا أنها رافقت أحدهم برضاها، فإن ذلك يعتبر تغريرا بقاصر يعاقب عليه القانون.
- كشفت خديجة في مقابلة مصورة أجراها معها موقع اخباري محلي ندوبا ووشوما حفرها خاطفوها على أجزاء مختلفة من جسدها.
- تلقت خديجة عشرات العروض من أطباء متطوعين لإزالة تلك الوشوم بحسب حقوقيين.
- سجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب.
- ارتفع عدد جرائم الاغتصاب إلى 1600 حالة في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية في المغرب.
- التقرير أشار إلى تسجيل أكثر من 290 قضية خطف قاصرين خلال 2017.
المصدر
فرانس برس
كلمات مفتاحية