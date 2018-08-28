المغرب
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 21:20

قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر تهز المغرب وتصل القضاء

خديجة قالت إن خاطفيها رسموا وشوما على جسدها
مواقع التواصل
قررت النيابة العامة ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر هزت الرأي العام في المغرب.
التفاصيل:
  • تراوحت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
  • كشفت خديجة أوقرو (17 عاما) تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب.
  • اختطفت خديجة من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط المغرب) منتصف حزيران/يونيو.
  • أثارت القضية صدمة في المغرب، وحملة تضامن واسعة معها.    
  • وجه للمتهم الرئيسي الذي لم يكشف عن اسمه، اتهامات اتجار بالبشر والتهديد بالقتل والتعذيب والاختطاف والاحتجاز واغتصاب قاصر بحسب فرانس برس.
  • وجهت الاتهامات نفسها الى عشرة أشخاص آخرين، وأضيفت اليها تهمتا عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
  • يلاحق شخص واحد بالاتهامين الأخيرين فقط، ولا يزال البحث جاريا عن ثلاثة شبان آخرين.
  • النيابة العامة ستلاحق أي شخص علم باحتجاز خديجة ولم يبلغ السلطات بحسب فرانس برس.
  • أحيل المتهمون الـ 12 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة إلى قاضي تحقيق في حالة اعتقال.
  • يمكن أن تتغير لائحة الاتهامات والمتهمين تبعا لنتائج الأبحاث التي يتولاها قاضي التحقيق. نقلت وسائل إعلام محلية تشكيك عائلات بعض المتهمين في رواية الضحية.
  • المحامي إبراهيم حشان شدد على أن موكلته "قاصر تعتبر مسلوبة الإرادة في نظر القانون.
  • المحامي أضاف: حتى لو افترضنا أنها رافقت أحدهم برضاها، فإن ذلك يعتبر تغريرا بقاصر يعاقب عليه القانون.
  • كشفت خديجة في مقابلة مصورة أجراها معها موقع اخباري محلي ندوبا ووشوما حفرها خاطفوها على أجزاء مختلفة من جسدها.
  • تلقت خديجة عشرات العروض من أطباء متطوعين لإزالة تلك الوشوم بحسب حقوقيين.
  • سجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب.
  • ارتفع عدد جرائم الاغتصاب إلى 1600 حالة في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية في المغرب.
  • التقرير أشار إلى تسجيل أكثر من 290 قضية خطف قاصرين خلال 2017. 

المصدر
فرانس برس
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