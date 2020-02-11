أستراليا
الثلاثاء 11 فبراير 2020 08:46

قضمت الميكرفون.. أفعى تفاجئ مراسلة أثناء التصوير (فيديو)

تفاجأت مراسلة قناة أسترالية برد فعل أفعى كانت تحملها على كتفها بينما كانت تنقل تقريرًا عن الثعابين وإجراءات السلامة.

وفي اللحظة التي بدأت فيها المراسلة سارة كاوت، بالتحدث عن أن "الثعابين تخاف من البشر أكثر مما نخشاها نحن"، فجأتها الأفعى بقضم الميكروفون لتصرخ المراسلة خوفًا، بينما ينفجر زملاؤها بالضحك من خلف الكاميرا ويطلبون منها الوقوف صامدة.

ويظهر مقطع فيديو سارة وهي مذعورة بينما تلتف الأفعى حول رقبتها وتهاجم الميكروفون ببضع عضات سريعة.

ودليلا على الاحتراف الحقيقي، حاولت سارة تمالك نفسها والاستمرار في تسجيل التقرير الذي يثبت أن "الثعابين تخشى البشر"، بينما ظلت طوال التسجيل تراقب الأفعى بعينيها.

ولم تصب سارة بأذى لكنها قالت إن الأمر "كان مخيفًا جدًا!"، وبعد نزع الأفعى عنها قالت إنها لا ترغب في تكرار ذلك بعد الآن.

المصدر
ديلي ميل
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مراسلة تلفزيونية
قناة إخبارية
ثعبان
أفعى
ثعابين
ميكروفون

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