فيروس كورونا
الثلاثاء 23 يونيو 2020 15:53

قص الشعر مقابل ألف دولار في نيويورك بعد كورونا

حلاق يقص الشعر في محل حلاقة نيويورك
رويترز
أصبح وضع الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة من القواعد المرعية قبل قص الشعر مقابل ألف دولار في صالون جوليان فاريل الفاخر.

وفتح الصالون أبوابه مرة أخرى  مع انتقال مدينة نيويورك إلى مرحلة متقدمة من استئناف النشاط بعد الإغلاق بسبب تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وبدأ كبار مصففي الشعر في الصالون الأنيق الواقع في الجانب الشرقي من مانهاتن العليا يتعاملون مع قائمة انتظار تضم 1200 من الزبائن يريدون تصفيف شعورهم الشعثاء بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

قالت سوزان وارين وهي جالسة على مقعد للتصفيف وقد أزاحت الكمامة للتحدث ”إنه يستحق كل بنس، لأنه يعتني بك بكل سهولة“.

ومضت وارين التي تعيش في نيويورك تقول ”أشعر أن الأمر رائع للغاية. الآن، سآكل الجيلي مع زبدة الفول السوداني وسأحصل على شعر رائع ومصبوغ“.

يبدأ هذا الشعور الرائع بتطهير اليدين ووضع الكمامة في محاولة للحفاظ على الواقع الجديد الذي تتباهى به نيويورك باعتبارها الولاية الأمريكية ذات معدل الإصابة الأقل بفيروس كورونا، وهي التي كانت قبل شهور قليلة فحسب بؤرة الجائحة.

اليوم نحن نعيش

وقالت سيلين فاريل، الرئيسة التنفيذية للصالون وزوجة جوليان، مصفف الشعر الرئيسي ”لحظة وصول الزبون نقوم بقياس درجة حرارته من على الباب“.

ومضت تقول ”الزبائن يضعون حقائبهم في كيس بلاستيكي. نعطي لهم مناديل مبللة من أجل تنظيف الهواتف المحمولة والنظارات. وبالطبع يتعين على الجميع وضع كمامات، ونوصي بغسل اليدين وتعقيمهما“.

وتوقعت فاريل زيادة الإقبال رغم الكلفة الكبيرة.

وقالت ”لدينا قائمة انتظار طويلة. الناس يتواصلون تليفونيا وبالبريد الإلكتروني وبالرسائل النصية. الاتصال لا يتوقف“.

وعبر جوليان فاريل عن سعادته بالعودة للعمل مع معاودة فتح مانهاتن تدريجيا.

وقال ”1200 شخص في قائمة الانتظار.. أخيرا، اليوم نحن نعيش“.

المصدر
رويترز
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كورونا

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