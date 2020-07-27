الاثنين 27 يوليو 2020 17:04
قصف وإطلاق نار على الحدود بين لبنان وإسرائيل.. لحظة بلحظة
قال مراسل الجزيرة في لبنان إن مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف أطراف وتلال قرية كفرشوبا ومحيط مزارع شبعا المحتلة، وسماع دوي انفجارات وإطلاق نار على الحدود.
جاء ذلك بعدما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن تبادل لإطلاق النار على الحدود، فسرته مصادر بأنه عملية لحزب الله.
من جهتها، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن "حادثا أمنيا غير بسيط" وقع على الحدود الشمالية مع لبنان اليوم الإثنين، وأمر الجيش سكان المنطقة بالتزام منازلهم.
وقالت مراسلة الجزيرة إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس غادر على عجل اجتماعا لحزبه.
في الوقت نفسه، قالت القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوات إسرائيلية ومسلحين، وإن انفجارات سمعت في المنطقة.
وهذه آخر التطورات:
- الناطق العسكري الإسرائيلي يقول إنه تم قصف 3 أو 4 متسللين توغلوا أمتارا في جبل الروس ووضعهم غير معروف.
- وسائل إعلام إسرائيلية: المصادر الإسرائيلية تتحدث عن وجود أكثر من خلية مسلحة لحزب الله في أكثر من موقع.
- نتنياهو: الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريوهات ويعمل على ضمان أمن إسرائيل قرب الحدود وبعيدا عنها.
- نتنياهو: نراقب الوضع على الحدود الشمالية ونحمل لبنان وحزب الله مسؤولية أي هجمات تنفذ من الأراضي اللبنانية.
- وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن محاولة تسلل خلية في مزارع شبعا تمت تصفيتها من قبل الجيش الإسرائيلي.
- مراسلة الجزيرة: نتنياهو وغانتس يتوجهان إلى مقر وزارة الدفاع لمتابعة تطورات الأحداث الأمنية.
- المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في #لبنان للجزيرة: نجري اتصالات مع كل الأطراف ونتابع الوضع في الجنوب.
- وسائل إعلام إسرائيلية: لا معلومات عن أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
- مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تقصف مزرعة شانوح في محيط قرية كفرشوبا اللبنانية.
- مراسل الجزيرة: المدفعية الإسرائيلية تقصف مزرعة شانوح جنوب قرية كفرشوبا اللبنانية.
- مراسل الجزيرة في لبنان: المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف قرية كفرشوبا.
- مراسلة الجزيرة: نتنياهو يقول إن ما يجري على الحدود مع لبنان حدث أمني غير بسيط.
- مراسل الجزيرة في لبنان: المدفعية الإسرائيلية تقصف أطراف وتلال قرية كفرشوبا ومحيط مزارع شبعا.
- مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية في محيط رويسات العلم في منطقة كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
- مراسلة الجزيرة: وزير الدفاع الإسرائيلي يغادر على عجل اجتماعا لحزبه.
- مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يصدر تعليماته لسكان المناطق الحدودية بالتزام منازلهم.
- مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية في محيط رويسات العلم في منطقة كفرشوبا اللبنانية المحتلة.
- مراسل الجزيرة: مصادر إسرائيلية تتحدث عن تبادل لإطلاق نار في مزارع شبعا.
- مراسلة الجزيرة: سماع دوي انفجارات بالقرب من حدود لبنان.
- الجيش الإسرائيلي: تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس بمزارع شبعا ونتحقق من تفاصيله.
- نتنياهو: لبنان وحزب الله سيتحملان مسؤولية أي هجوم على أراضينا وجيشنا جاهز لأي سيناريو.
- الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية ويقول إنه لا توجد مخاوف من تسرب معلومات منها.
المصدر
الجزيرة مباشر