قصف متواصل على طرابلس.. والوفاق تتوعد حفتر

مراسل الجزيرة مباشر: قذائف عشوائة وصواريخ غراد أطلقتها قوات حفتر تتساقط على أحياء متفرقة من العاصمة طرابلس وأصوات سيارات الإسعاف تسمع بكثرة. القصف العشوائي بالقذائف الثقيلة من قبل قوات حفتر، أسفر عن مقتل 5 وإصابة 21 آخرين، فضلًا عن وقوع أضرار جسيمه في المباني والممتلكات بالأحياء السكنية في طرابلس.