الصراع في اليمن
الأحد 11 أكتوبر 2020 22:56

قصفها التحالف السعودي الإماراتي: أطفال مدرسة يمنية يدرسون في العراء (فيديو)

أجرت كاميرا الجزيرة مباشر جولة في مدرسة الوحدة - منطقة ميلات - مديرية جبل حبشي- والتي تعرضت لقصف طيران قوات التحالف السعودي الإماراتي في العام 2016.

ويدرس أكثر من 400 طالب وطالبة في المدرسة التي تفتقر إلى أبسط مقومات العملية التعليمية.

وبسبب النزاع المسلح المستمر في اليمن تتضرر المدارس جراء القصف، وتكون عرضة للهجمات الجوية والبرية المباشرة وغير المباشرة، لطرفي النزاع.

وقال أحد المدرسين إن المدرسة تعاني من وضاع مأساوي بسبب الحرب وما آلت إليه مباني المدرسة ما يشكل خطرا على الطلاب.

وعبر المدرس عن خوفه من سقوط المدرسة ما قد يعرض العديد من الطلبة إلى الموت المحقق.

وقالت إحدى المدرسات إن المدرسة مهدمة لكن ما زال الطلاب يأتون لمواصلة دروسهم، وأضاف يدرسون فوق الركام وفي العراء.

وتابعت حتى الآن يجري استخراج الألغام المحيطة بالمدرسة.

المصدر
الجزيرة مباشر

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