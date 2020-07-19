بريطانيا
الأحد 19 يوليو 2020 14:37

قصر بكنغهام ينشر تفاصيل زواج الأميرة البريطانية بياتريس "السري"

صورة من حفل زفاف الأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موتسي
رويترز
في كشف للمزيد من التفاصيل عن الحفل الخاص المفاجئ الذي أقيم في إطار ضيق بسبب جائحة فيروس كورونا.

قال قصر بكنغهام أمس السبت إن الأميرة البريطانية بياتريس وضعت نفس تاج جدتها الملكة إليزابيث في زفافها يوم الجمعة.

وتزوجت الأميرة بياتريس البالغة من العمر 31 عاما من إدواردو مابيلي موتسي يوم الجمعة في قلعة وندسور، في حفل اتسم بالقليل من البهاء والإبهار الملكي المعتاد، وهي الابنة الكبرى للأمير آندرو وسارة دوقة يورك.

كان الزوجان قد خططا في الأصل للزواج في مايو/ أيار، لكن إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا أجبرتهما على تأجيله وإقامة حفل بسيط.

وكانت الملكة البالغة من العمر (94 عاما) وزوجها الأمير فيليب (99 عاما) من بين القلائل الذين حضروا الحفل.

وسمحت إنجلترا منذ الرابع من يوليو/ تموز بإقامة مراسم الزفاف على ألا يزيد عدد الحضور على 30 فردا.

وقال القصر في بيان "قرر الزوجان عقد مراسم خاصة صغيرة مع والديهما وأشقائهما بعد تأجيل زفافهما في مايو".

ووصفت وسائل إعلام بريطانية الحدث بأنه حفل زفاف "سري".

وقال قصر بكنجهام إن الأميرة بياتريس، وهي التاسعة في ترتيب ولاية العرش، ارتدت فستانا عاجيا عتيقا من تصميم نورمان هارتنيل وتاج الملكة ماري الماسي.

وأقرضت الملكة إليزابيث الفستان والتاج إلى الأميرة لوضعه في هذه المناسبة.

كانت الملكة إليزابيث قد وضعت التاج ذاته عندما تزوجت الأمير فيليب في عام 1947.

ويعود صنع التاج إلى عام 1919 وهو من قلادة الماس التي أعطيت للملكة فيكتوريا لحفل زفافها.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
قصر باكنغهام
زواج
الملكة اليزابيث

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان يتفقد استعدادات فتح مسجد"آيا صوفيا" للعبادة (فيديو) و(صور)
Thumbnail
شاهد: رجل ينقذ حياة طفل سقط من الطابق الخامس
Thumbnail
شاهد: مذيعة أخبار تفقد سنّها على الهواء أثناء بث النشرة
Thumbnail
ليبيا.. أعيان مصراتة يطالبون بالقبض على من التقوا السيسي
Thumbnail
عالم مصري يتمكن من تصوير حركة الحمض النووي داخل الخلية الحية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. أردوغان يتفقد استعدادات فتح مسجد"آيا صوفيا" للعبادة (فيديو) و(صور)
  2. شاهد: رجل ينقذ حياة طفل سقط من الطابق الخامس
  3. شاهد: مذيعة أخبار تفقد سنّها على الهواء أثناء بث النشرة
  4. ليبيا.. أعيان مصراتة يطالبون بالقبض على من التقوا السيسي
  5. عالم مصري يتمكن من تصوير حركة الحمض النووي داخل الخلية الحية (فيديو)