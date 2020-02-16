قصة انتحار المذيعة البريطانية الشهيرة كارولين فلاك
وكان آخر ظهور لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، إذ نشرت صورة لها مع كلبها دون أي تعليق.
A post shared by Caroline (@carolineflack) on
في الوقت نفسه، نشر صديقها السابق ولاعب التنس البريطاني لويس بيرتون -27 عامًا- رسالة "عيد حب سعيد".
وقبل سبعة أسابيع، نشرت فلاك صورة لها بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مصحوبة بتعليق تقول فيه "نصحني بعضهم بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك أود تهنئة كل من كان ودودًا معي بالعام الجديد... في نهاية المطاف أنا إنسانة، ولن أسكت عندما تكون لديّ قصة تستحق أن تُروى، وحياة تستحق أن تُعاش".
وواصلت القول "سأبتعد قليلًا لأشعر بتحسن، وأستوعب الدروس من المواقف التي أقحمت نفسي فيها، ليس عندي ما أقدّمه للآخرين سوى الحب والأمنيات الطيبة".
وقبل يوم من انتحارها، لم تفلح محاولة صديقها السابق ولاعب التنس البريطاني، لويس بيرتون -27 عامًا- للتواصل معها، ورفضت القاضية جوليا نيوتن أي تواصل بين فلاك وبيرتون قبل الرابع من مارس/آذار المقبل.
ويرجح البعض أن سبب انتحارها مرده إلى اقتراب موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء على بيرتون -في ديسمبر الماضي- بمصباح كهربائي.
وعقب الإعلان عن انتحار فلاك، نشر بيرتون على انستغرام صورة تجمعه بها، مصحوبة برسالة حزينة: "انفطر قلبي لرحيلك، أشعر بالضياع... أحبك من كل قلبي".
My heart is broken we had something so special. I am so lost for words I am in so much pain I miss you so much I know you felt safe with me you always said I don’t think about anything else when I am with you and I was not allowed to be there this time I kept asking and asking. I will be your voice baby I promise I will ask all the questions you wanted and I will get all the answers nothing will bring you back but I will try make you proud everyday. I love you with all my heart 💔
A post shared by Lewis Burton (@mrlewisburton) on